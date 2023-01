Bientôt la retraite pour Alaphilippe ? Il met les choses au point

Thibault Morlain

Il y a quelques semaines de cela, Thibaut Pinot lâchait une véritable bombe. En effet, le Français de la Groupama-FDJ annonçait qu’il mettrait un terme à sa carrière professionnelle à la fin de cette saison 2023. Pinot va donc prendre sa retraite et pourrait-il être imité par d’autres ? La question a notamment été posée à Julian Alaphilippe qui a fait le point sur son avenir.

« Le point déclencheur a été ma blessure en 2021. Là, je me suis rendu compte que c'était difficile, que je commençais à avoir de l'âge et plusieurs fois j'ai pensé arrêter ». Thibaut Pinot y pensait depuis un moment, il l’a récemment officialisé. A la fin de cette saison 2023, le Français prendra sa retraite. Au terme d’une carrière marquée par les hauts et les bas, Pinot va donc raccrocher et forcément, cela a fait réagir dans le peloton. Julian Alaphilippe a notamment donné son point de vue sur cette décision, tout en évoquant un possible impact sur sa réflexion en vue d’une future retraite.

« Chacun a son état d’esprit »

Après une année 2022 noire, Julian Alaphilippe espère revenir au top en 2023. Une saison qui pourrait être l’une des dernières de la star française du peloton ? Interrogé par francetvinfo , le coureur de la Soudal Quick-Step a été interpellé sur un possible lien entre l’annonce de la retraite de Thibaut Pinot et son avenir. A cela, Alaphilippe a alors assuré : « Me faire réfléchir sur la suite de ma carrière ? Faire réfléchir non, car chacun a son état d’esprit, sa motivation, son ras-le-bol. Thibaut, ce n’est pas la première fois qu’on entendait qu’il en avait "un peu marre", entre la malchance, les coups durs, et les attentes autour de lui depuis des années ».

« C’est son choix, il faut le respecter »