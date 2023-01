«Tu ne peux pas continuer à te cacher», le clash continue avec Alaphilippe

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, Patrick Lefévère, patron de Julian Alaphilippe au sein de la Soudal Quick-Step, n’avait pas hésité à mettre la pression sur le Français, utilisant notamment son salaire élevé pour salaire. Et voilà que cela ne s’est clairement pas arrêté là, puisqu’Alaphilippe a de nouveau été attaqué par son patron ce jeudi avant également de lui répondre.

Pour Julian Alaphilippe, l’année 2022 a été très compliquée. En effet, les pépins se sont enchainés et en 2023, le Français veut retrouver les sommets. Son patron aussi. Patrick Lefévère l’avait ainsi clairement fait savoir à la star de la Soudal Quick-Step, lâchant notamment : « Je veux qu'il se reprenne. Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fiche, mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand-chose ».

Le salaire d’Alaphilippe critiqué, ils font encore pire que lui https://t.co/pCPsTDzOBT pic.twitter.com/Vvp3uIbSR0 — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

« Je lui ai fait savoir que je n’étais pas du tout content »

Bien évidemment, ces déclarations à l’encontre de Julian Alaphilippe ont fait grand bruit. Et ce mardi, Patrick Lefévère a rajouté de l’huile sur le feu. Rapporté par Le Parisien , le patron de la Soudal Quick-Step a annoncé à propos d’Alaphilippe : « Il a dit que nous n’avons pas eu cette conversation, je dis que nous l’avons fait. Sa femme et son manager étaient là. Je lui ai dit que je n’étais pas content du tout. Je comprends ses maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça. C’est la froide vérité. (…) Je ne lui ai pas mis le couteau sous la gorge mais je lui ai fait savoir que je n’étais pas du tout content de ses dernières saisons. Ce n’est pas seulement à cause de ses chutes de 2022. Celui que je veux revoir, c’est le Alaphilippe de 2019. Pas celui des trois dernières années. Et je ne suis pas le seul. Le public et la presse aussi veulent revoir du grand Julian. Celui qui fait vibrer tout le monde. (…) Pourquoi voulez-vous que je vire Julian ? Je continue à croire en lui mais de temps en temps, il faut dire les choses simplement. Je compte sur vous pour bien écrire tout cela pour qu’on arrête de dire n’importe quoi ».

« Ses déclarations n’impacteront en rien ma manière de travailler ou ma saison »