Après avoir frôlé la mort, il raconte son parcours du combattant

Thibault Morlain

Il y a quasiment un an, Egan Bernal était victime d'un terrible accident chez lui, en Colombie. C'est à pleine vitesse que l'ancien vainqueur du Tour de France percute un bus à l'arrêt. Les fractures se comptent alors pas dizaines chez Bernal, qui aurait pu perdre la vie ce jour-là. Depuis, le coureur Ineos Grenadiers a repris la compétition et le voilà qu'il a livré les coulisses de son combat pour affronter les difficultés.

Vainqueur du Tour de France 2019 à seulement 22 ans, Egan Bernal était promis à un très bel avenir. Mais voilà que tout aurait pu basculer le 24 janvier 2022 quand le Colombien percute un bus lors de son entraînement dans son pays natal. « J'avais 95 % de chances d'être paraplégique, j'ai failli perdre la vie », avait raconté Bernal, qui s'en est sorti avec de multiplies fractures que ce soit aux côtes, au fémur, à la rotule ainsi qu'avec les deux poumons performés.

Le salaire d’Alaphilippe critiqué, ils font encore pire que lui https://t.co/pCPsTDzOBT pic.twitter.com/Vvp3uIbSR0 — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

« J'ai dit à mes proches que je pensais tout abandonner »

Un an plus tard, Egan Bernal est de nouveau sur un vélo après avoir échappé au pire. Le coureur de l'équipe Ineos Grenadiers a frôlé la mort et dans des propos rapportés par L'Equipe , il raconte son parcours du combattant suite à son terrible accident. « À un moment, j'ai dit à mes proches que je pensais tout abandonner. Durant des semaines, j'ai analysé la situation avec ma famille pour savoir si ça valait encore le coup de vouloir refaire du vélo avec le risque de chuter à tout moment. Franchement, je ne savais même pas si j'allais pouvoir juste remonter sur un vélo et encore moins si je pourrais être capable de revenir à un bon niveau. J'ai pensé à tout ça, mais je suis né pour être coureur et je ne conçois pas ma vie sans le vélo », a d'abord révélé Bernal, tout proche de dire donc stop.

« J'ai très bien récupéré et que mes sensations sont plutôt bonnes »