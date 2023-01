Le Tour de France s’annonce déjà historique !

Arnaud De Kanel

La 110ème édition du Tour de France se tiendra du 1er au 23 juillet prochain. Comme à son habitude, la Grande Boucle promet un spectacle de folie. Certains coureurs seront revanchards et tenteront de renverser Jonas Vingegaard, vainqueur en 2022. Côté français, cette 110ème édition marquera la fin d'une époque. Voici ce qui nous attend durant les trois premières semaines de juillet.

En 2022, le Tour de France couronnait pour la première fois Jonas Vingegaard. Impérial en montagne et bien aidé par l'armada Jumbo-Visma incarnée par l'inépuisable Wout Van Aert, il prenait de court Tadej Pogacar qui pensait s'envoler vers un troisième Tour de France consécutif. Pour nos Français, le classement général était un objectif, certes réussi avec les places honorables de David Gaudu et Romain Bardet, mais l'espoir n'avait jamais existé comme avec Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot en 2019. D'ailleurs, les deux chouchous du publics pourraient faire vibrer les français présents sur le bord des routes en 2023.

Pinot annonce sa retraite... Il lâche une nouvelle bombe https://t.co/K6PvTt1LPv pic.twitter.com/oA0RN5G32D — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Clap de fin pour Rolland, dernière danse pour Pinot ?

Le mythique « Attaque de Pierre Rolland ! » ne sortira plus de la bouche des commentateurs. Apprécié du public pour son esprit offensif, Pierre Rolland ne sera pas présent sur les routes du Tour de France en 2023. L'ancien coéquipier de Thomas Voeckler a annoncé la fin de sa carrière après l'arrêt de l'équipe B&B Hotels. Une figure mythique de moins pour le public français qui pourra peut-être se rattacher à un certain Thibaut Pinot.



En effet, le Franc-comtois mettra fin à sa carrière à l'issue de la saison. Alors, il rêverait de participer une dernière fois à la Grande Boucle, histoire de terminer en beauté. Or, Marc Madiot ne lui promet rien et Pinot ne sera au départ à Bilbao uniquement s'il se sent à 100%. S'il venait à être de la partie, il pourrait faire frissonner une dernière fois les Français et rendre cette édition 2023 encore un peu plus mythique.

La revanche a sonné pour Alaphilippe et Pogacar !

Et ce Tour de France 2023 pourrait devenir historique grâce à Julian Alaphilippe et Tadej Pogacar. Le Français, mis sous pression par son manager Patrick Lefévère et absent en 2022, entend bien faire taire les critiques. Il a avoué lui-même qu'il ne viendrait pas pour faire de la figuration. Les étapes du Pays Basque lui correspondent parfaitement et il pourrait prendre le maillot jaune dès la 1ère étape. Et avec Julian Alaphilippe, nous ne sommes jamais au bout de nos surprises. Plus revanchard que jamais, le double champion du monde pourrait orienter sa préparation pour viser le classement général. En 2019, il avait cédé son maillot à Egan Bernal lors de l'avant dernière étape. Conscient de ses capacités de grimpeur et de rouleur, le 4x4 Alaphilippe est l'homme désigné pour succéder à Bernard Hinault, dernier coureur français en jaune à Paris.



Or, Julian Alaphilippe ne sera pas le seul revanchard. Malmené par le Team Jumbo-Visma, Tadej Pogacar cédait sa couronne à Jonas Vingegaard en 2022. Le Slovène n'avait pas démérité puisqu'il avait continué d'attaquer le Danois, en vain. La bataille entre les deux coureurs s'annonce électrique. Un Tour sans Pierre Rolland, un jubilé de Thibaut Pinot, des exploits de Julian Alaphilippe et un Tadej Pogacar encore plus d'attaque, voilà le mélange parfait pour une Grande Boucle historique, en espérant pour les coureurs qu'ils ne croisent pas la route de la sorcière aux dents vertes...