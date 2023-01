Tour de France : Un Français fait déjà déprimer les fans

Arnaud De Kanel

La semaine passée, Thibaut Pinot annonçait officiellement son départ à la retraite en fin de saison. Une sortie terrible pour l'un des coureurs préférés des Français. S'il participera au Giro, rien n'est moins sur pour le Tour de France malgré sa volonté. Très vite, ses fans ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Après avoir fait vibrer les Français sur le bord des routes, Thibaut Pinot mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Un coup de massue pour ses fans qui espéraient le revoir sur le Tour de France. Car si sa saison sera axée sur le Giro, il n'en est rien pour la Grande Boucle. Ainsi, tout dépendra de sa condition physique. Ses fans sont dégoutés à l'idée de le voir ranger définitivement son vélo dans le garage sans passer par la case Tour de France.

«Mon but de la saison, c’est d’être au départ du Tour»

Invité de l'émission Bartoli Time , Thibaut Pinot s'est confié sur sa décision. Le Franc-Comtois avoue faire de la participation au Tour de France son objectif principal, bien qu'il émette des réserves sur la faisabilité de ce dernier. « Mettre un lobbying autour de Marc Madiot pour que je fasse le Tour de France ? Non parce que ça se fera naturellement si je suis en condition, si je suis en pleine possession de mes moyens, il n’y a pas de raison que je n'y sois pas, je pense donc que c’est à moi de tout faire pour y arriver. Le Tour de France ça ne se fait pas à 95% ni 90%. Avec le Giro dans les jambes, il y aura sûrement un risque mais c’est mon but de la saison, c’est d’être au départ du Tour, pour vivre une dernière fois la fête du Tour », a déclaré Thibaut Pinot, qui ne veut pas rater son baroud d'honneur. Pour la plus grande déception de ses admirateurs, dépités sur les réseaux sociaux.

Triste 😢 Après Pierrot, maintenant à la fin de saison Thibaut, manquerait plus que Julian et plus personne en France pour nous donner des p***** d’émotions !Sûrement un jeune (avec du charisme et singulier) va sortir du lot 🤞🏼 — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) January 12, 2023

Les fans pleurent Pinot