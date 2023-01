Tour de France : La grande annonce de Romain Bardet

La rédaction

Alors qu’il avait terminé 6ème sur la grande boucle en 2022, Romain Bardet compte bien faire mieux pour cette année 2023. Après avoir mis le Giro au premier plan l’an dernier, le coureur de l'équipe de DSM souhaite se focaliser sur le Tour de France cette année.

Alors qu’il avait quitté l’équipe AG2R pour la DSM en 2021, Romain Bardet souhaitait prendre un nouveau départ. Force est de constater que ce dernier peine toujours à trouver de la régularité sur des courses de trois semaines. Mais pour 2023, le Français a fait du classement général sur le Tour de France sa priorité, comme il l’a annoncé lors de la présentation de son équipe, ce mardi 10 janvier.

« Cette année on misera tout sur le Tour »

Deuxième en 2016 et troisième en 2017 sur le Tour de France, Romain Bardet a toujours été un trouble-fête dans le peloton. Très tranchant sur les étapes de montagne, le Français a déclaré qu’il appréciait ce parcours de la Grande Boucle 2023. Et pour cause, l’une des étapes reines de ce Tour se terminera au Puy-de-Dôme, lieu où vit le coureur français. Bardet est alors plus motivé que jamais pour ce Tour de France qui arrive. « Je suis très excité de revenir sur cette course. L'an passé, on avait décidé de faire le Giro avant, cette année on misera tout sur le Tour, on fera en sorte de réussir la meilleure approche possible », a-t-il expliqué, rapporté par L’Equipe .

Il participera à Paris-Nice

Afin de se préparer au mieux pour ce qui semble être sa dernière envie de jouer le classement général, Bardet participera à Paris-Nice. Cette course servant notamment de préparatifs pour le Tour de France, permettra au coureur de la DSM de se tester. A voir maintenant si la formation de Bardet pourra rivaliser avec les grosses équipes du peloton comme UAE ou encore Jumbo Visma. Le meilleur grimpeur du Tour 2019 aura donc de la concurrence, mais avec Romain Bardet, il peut toujours y avoir des surprises…