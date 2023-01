Alaphilippe prépare du lourd pour le Tour de France

Arnaud De Kanel

La saison 2023 approche à grands pas et Julian Alaphilippe s'y prépare déjà. La superstar du peloton a dévoilé son programme et il entend bien renouer avec le succès. Plus déterminé que jamais, Julian Alaphilippe dévoile ses objectifs de la saison avec un ligne de mire le Tour de France, sur lequel il mise énormément.

C'est un Julian Alaphilippe déterminé qui est apparu en public lors de la présentation de l'équipe Soudal Quick-Step dans la station balnéaire belge de La Panne. Le Français était le seul coureur masqué, lui qui attendait les résultats de son test au Covid-19 qui s'est finalement avéré être négatif. Il avoue avoir bien profité de la coupure hivernale pour parfaire au mieux sa préparation pour la saison à venir. Hormis les classiques, Julian Alaphilippe vise également un grand résultat sur le Tour de France.

Check out the calendar of double World Champion @alafpolak1 for the first months of his tenth season with Soudal Quick-Step👇Challenge MallorcaArdèche ClassicDrôme ClassicStrade BiancheTirreno-AdriaticoMilano-SanremoRonde van VlaanderenPhoto: @BeelWout pic.twitter.com/kj3tbxTRBB — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) January 6, 2023

«J'ai la rage»

« Je suis super content de mon hiver, tout s'est passé comme je le voulais. Sportivement, l'année ne pouvait pas être pire que celle que j'ai connue en 2022, mais j'ai tiré un trait dessus. Là, j'ai la motivation, la grinta, la rage, tout ce que tu veux. Je suis comme avant. Je ne pense plus à ce qui s'est passé. Je suis dans un état d'esprit complètement différent de l'an passé, où je n'avais pas d'autre choix que d'accepter mon sort et de devoir me relever à chaque fois : là, j'ai pris du temps pour moi et ça m'a fait un bien fou. Je ne me sens pas comme un coureur nouveau : je me sens comme le coureur que j'étais avant », a déclaré Julian Alaphilippe pour L'Equipe .

«Je veux faire une belle préparation pour le Tour de France»