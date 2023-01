Cyclisme : Alaphilippe a vécu un véritable calvaire

Arnaud De Kanel

Julian Alaphilippe n'aura pas arboré souvent son maillot arc-en-ciel de champion du monde cette saison. Le coureur du Team Quick-Step Alpha Vynil n'a pas été verni et a évité le drame de justesse. Dernièrement, il a même reçu un gros coup de pression de son patron Patrick Lefévère. Retour sur l'année 2022 chaotique d'Alaphilippe.

Vedette du peloton depuis plusieurs saisons, Julian Alaphilippe abordait la saison 2022 avec enthousiasme et ambition, lui qui avait conservé son titre de champion du monde quelques mois plus tôt à Louvain dans le pays du cyclisme. Il ne s'attendait certainement pas à vivre la pire saison de sa carrière, enchaînant les chutes et les blessures. Une année à oublier au plus vite.

This is in my opinion, the cycling photo of the year, taken by Tim de Waele in Strade Bianche. 👑📸 A gust of wind blew the riders away (literally) off the sterrato and the world champion, Julian Alaphilippe did a spectacular somersault. Amazing shot.#FotoCiclistaDelAño pic.twitter.com/BZmMtTF5fT — Mihai Simion (@faustocoppi60) December 29, 2022

Le calvaire de Julian Alaphilippe

En début de saison, Julian Alaphilippe avait fait de Liège-Bastogne-Liège son rendez-vous phare de 2022. Le double champion du monde voulait ajouter ce Monument à son énorme palmarès. Ainsi, il préparait au mieux l'échéance en se présentant à d'autres courses, toujours dans l'ambition de gagner. Il avait débuté fort avec une deuxième place au Tour de la Provence avant de se présenter aux Strade-Bianche, classique où il avait chuté. Une cascade sans conséquences puisqu'il prenait la route de Tirreno-Adriatico deux jours plus tard, visiblement très en jambes et prêt à atteindre son objectif. Or, il devait renoncer à Milan-San Remo puis au Tour des Flandres à cause d'une bronchite, les deux premiers gros coups durs de sa saison. Mais une fois encore, il était revenu plus fort sur les routes du Tour du Pays Basque où il avait décroché son premier bouquet de la saison. Alaphilippe arrivait en pleine confiance à la Flèche Wallonne qu'il avait déjà remporté par trois fois dans le passé. Il s'était classé en quatrième position, préparant au mieux l'approche de Liège-Bastogne-Liège. Mais une fois encore, la classique belge n'a pas voulu lui réussir. Deux fois deuxième en 2015 et 2021, le coureur du Team Quick-Stup Alpha Vinyl avait gravement chuté. Ce jour-là, Alaphilippe a vu la mort de près. Ayant échappé de peu au drame, il n'était pas sorti indemne de cet accident et le diagnostic était terrible : deux côtes cassées, une fracture à une omoplate et un pneumothorax.



Il s'était lancé dans une course contre-la-montre pour être disponible au Tour de France, en vain. Il avait accéléré son processus de rééducation et avait pris part aux Championnats de France pour montrer qu'il avait les jambes. Néanmoins, Patrick Lefévère n'avait pas souhaité le retenir, préférant miser sur Fabio Jakobsen. Pendant que la Grande Boucle battait son plein, il remportait la première étape du Tour de Wallonie. Le lendemain, il devait abandonner suite à un test positif au Covid. Ce n'est pas tout. Présent au départ de la Vuelta pour épauler Remco Evenepoel, Alaphilippe était contraint à l'abandon quelques jours plus tard suite à une chute où il s'était luxé l'épaule. Remis de justesse pour la défense de son titre mondial, Julian n'avait pas pu suivre le rythme d'Evenepoel.

Son patron lui met la pression