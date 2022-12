Cyclisme : Ça clashe entre Julian Alaphilippe et son patron

Thibault Morlain

L’année 2022 est vite à oublier pour Julian Alaphilippe. En effet, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl est passé par des moments très compliqués ces derniers, mais alors que le double champion du monde entend revenir au top en 2023, cela n’a pas manqué de créer quelques accrochages avec son patron, Patrick Lefevere.

Depuis quelques années maintenant, Julian Alaphilippe est la coqueluche du cyclisme français. Et forcément, suite à son deuxième titre de champion du monde, remporté fin 2021, il était très attendu en 2022. Cela a viré au fiasco pour le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl. Victime d'une terrible chute à Liège-Bastogne-Liège, il n'était pas remis à 100% pour disputer le Tour de France. Par la suite, Alaphilippe a enchainé les pépins…

« Si Patrick Lefevere nous écoute, le message est passé… »

Alors que Julian Alaphilippe a déjà la tête tournée vers 2023, l’année 2022 a été marquée par des accrochages avec le patron de la Quick-Step Alpha Vinyl. Ça a été le cas en marge du dernier Tour de France, en juillet dernier. Alors qu’Alaphilippe n’avait pas été sélectionné par Patrice Lefevere, sur le plateau de France Télévisions , sa compagne, Marion Rousse n’avait pas manqué de glisser un tacle au patron de la Quick-Step Alpha Vinyl. « L’année prochaine, les deux premières étapes sont faites pour les puncheurs et on espère que le double champion du monde soit là », avait alors lancé Christian Prudhomme, patron de la Grande Boucle, à Marion Rousse, ce à quoi elle avait répondu : « Si Patrick Lefevere nous écoute, le message est passé… ».

« Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un »