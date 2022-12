Cyclisme : Ce crack qui va faire oublier Julian Alaphilippe

Thibault Morlain

Alors que l’année 2022 touche à sa fin, il est temps de faire un bilan. Et cette saison, un coureur a fait énormément parler de lui. A 22 ans, le Belge a impressionné tout le monde avec son talent exceptionnel pour son jeune âge. Vainqueur du Tour d’Espagne, Evenepoel a également remporté le titre de champion du monde. Alors qu’un avenir radieux lui est déjà annoncé, il pourrait bien éclipser Julian Alaphilippe du côté de la Quick-Step Alpha Vinyl.

En 2020, Remco Evenpoel faisait une terrible chute lors du Tour de Lombardie. Alors qu’on s’inquiétait de la suite pour le talent belge, il a su bien travailler et se remettre sur pied pour exceller en 2022. En effet, cette année a été celle d’Evenepoel. A 22 ans, le nouveau crack du cyclisme mondial a éclipsé les grands noms du cyclisme mondial à l’instar de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, qui se sont livrés une énorme bataille sur le Tour de France. On n’avait ainsi d’yeux que pour Remco Evenepoel qui a connu une saison 2022 incroyable.

2022, l’année d’Evenepoel

Remco Evenepoel a été impressionnant cette année. En effet, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a connu de nombreux succès et pas des moindres. Vainqueur de la Classica San Sebastian et de Liège-Bastogne-Liège, il a également remporté le Tour d’Espagne pour sa première participation à un Grand Tour. Et Evenepoel ne s’est pas arrêté là puisque quelques semaines plus tard, il s’est offert le luxe d’être champion du monde à seulement 22 ans. L’année prochain, le coéquipier de Julian Alaphilippe aura donc le maillot arc-en-ciel sur les épaules.

« Je suis fier de lui »