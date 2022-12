Coup de tonnerre, un favori va rater le Tour de France

La rédaction

En juillet prochain, le Tour de France 2023 s'élancera de Bilbao. Une édition qui est déjà caractérisée par l'absence d'un cador du peloton puisque Primoz Roglic ne participera pas à la Grande Boucle. Ce dernier prendra part au Giro, le Tour d'Italie, comme l'a annoncé la formation Jumbo Visma ce jeudi lors de la présentation de l'équipe à Amsterdam.

Primoz Roglic a peut-être fait une croix définitive sur le Tour de France. À 33 ans, le Slovène n'est jamais parvenu à remporter la Grande Boucle et ce dernier ne participera pas à l'édition 2023. Au sein de l'équipe Jumbo Visma, Jonas Vingegaard est désormais le leader incontesté. Si le Danois sera aligné au départ du Tour de France en tant que leader de l'équipe néerlandaise, cette tâche sera attribuée à Primoz Roglic pour le Giro.

Roglic absent du prochain Tour

Comme l'a annoncé la formation Jumbo Visma, Primoz Roglic ne participera pas à la prochaine édition du Tour de France en juillet prochain. Lors des deux dernières Grande Boucle, le coureur slovène a chuté et en 2022, c'est son coéquipier danois Jonas Vingegaard qui a remporté l'épreuve. Ce dernier est désormais le leader de la formation tandis que Primoz Roglic endossera ce rôle lors du Giro en mai, épreuve à laquelle le Danois ne va pas participer.

Un Giro tracé pour Roglic