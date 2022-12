Tour de France : L’annonce fracassante de Pinot

Arnaud De Kanel

Figure du cyclisme français depuis presque une décennie, Thibaut Pinot ne devrait pas être sur les routes du Tour en 2023 puisqu'il axera sa préparation sur le Giro qui se tiendra en mai prochain. A bout mentalement et physiquement, il ne sait pas de quoi sera fait demain et laisse planer le doute quant à son avenir dans le peloton.

Avec Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot est le chouchou du public français. Le coureur de la Groupama-FDJ a crée un lien fort avec les Français grâce à ses ascensions de légende sur le Tour de France, mais aussi ses défaillances terribles qui ont développé un sentiment de compassion et d'admiration inégalés. Mais voilà, ses multiples échecs et le départ de certains de ses coéquipiers à la retraite pourraient le contraindre à reconsidérer son avenir. Pour rappel, le Franc-comtois sera en fin de contrat à l'issue de la saison 2023.

«Si c'est ma dernière année ? Je ne sais pas...»

A 32 ans, Thibaut Pinot se rapproche de la fin de sa carrière. Son contrat avec la Groupama-FDJ se terminera fin 2023 et il n'a pas encore pris de décision. « Si c'est ma dernière année ? Je ne sais pas... Pour l'instant, je ne me pose pas trop la question. Je suis en fin de contrat l'an prochain donc on verra en milieu d'année. Je suis content déjà d'avoir retrouvé du plaisir sur le vélo. Je suis beaucoup plus détendu. Je sens que j'ai moins de pression aussi. L'équipe n'est plus dirigée sur moi comme elle l'était avant. C'est beaucoup moins stressant » a avoué Thibaut Pinot en conférence de presse

«C'est vraiment une page qui se tourne»