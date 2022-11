Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe annonce la couleur pour 2023

Publié le 9 novembre 2022 à 02h35

Thibault Morlain

Au terme d’une saison 2022 minée par de nombreux pépins, Julian Alaphilippe a hâte de passer à autre chose. Pour le double champion du monde, les yeux sont déjà rivés vers 2023. Et le Français de la Quick-Step Alpha Vinyl a d’ailleurs annoncé la couleur pour cette prochaine saison, faisant le point sur ses ambitions et ses différents objectifs.

Après avoir remporté son deuxième maillot arc-en-ciel de champion du monde, Julian Alaphilippe était plus ambitieux que jamais pour 2022. Toutefois, cela ne s’est clairement pas passé comme prévu pour le compagnon de Marion Rousse. En effet, entre les chutes, les blessures, le Covid, Alaphilippe a vécu un véritable calvaire, lui qui n’a notamment pas pu participer au Tour de France. Mais le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl semble aujourd’hui avoir mis tout cela derrière lui et désormais, il attend avec impatience la saison 2023 où il espère bien retrouver les succès.

« J’ai hâte de reprendre avec la nouvelle saison »

A l’occasion d’une vidéo pour la Quick-Step Alpha Vinyl, Julian Alaphilippe s’est confié sur cette saison 2023 qui arrive. Et après toutes ses mésaventures en 2022, le Français veut passer à autre choses. « J’ai hâte de reprendre avec la nouvelle saison. Je sors d’une année difficile. J’espère que j’aurai moins de malchance. Je vais m’employer à fond pour que je revienne au top niveau, à 100% pour atteindre mes objectifs », a tout d’abord lâché Alaphilippe.

« C’est le grand objectif de ma première partie de saison 2023 »