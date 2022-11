Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe prépare du lourd

Publié le 6 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

L'année 2022 a été très difficile pour Julian Alaphilippe. La star du cyclisme a enchainé les mésaventures et n'a pas passé beaucoup de temps sur les routes. Or, sa soif de vaincre reste intacte et cette année de galère pourrait donner un second souffle à sa carrière, lui qui a quasiment tout gagné. Pour le Tour de France 2023, son équipe a donné le ton.

En 2020, Julian Alaphilippe montait sur le toit du monde pour la première fois de sa carrière en remportant les championnats du monde à Imola. En 2021, il se présentait sur le Tour de France vêtu de son beau maillot arc-en-ciel. Alors qu'il se savait attendu, le chouchou du public refaisait des siennes et remportait la première étape, s'emparant ainsi du maillot jaune. Quelques mois plus tard, il devait défendre son titre mondial à Louvain, en Belgique, le pays du vélo. Encore sous pression, il se sortait du piège et remportait son deuxième titre mondial consécutif. L'année 2022 s'annonçait toute aussi belle et radieuse mais sa lourde chute à Liège-Bastogne-Liège a cassé sa dynamique. Il n'a pas pu s'en remettre et a manqué la Grande Boucle cette année. Pour 2023, il devrait être de retour sur les routes du Tour et le parcours pourrait bien lui convenir.

« Ce Tour peut lui convenir, à condition qu’il soit à 100% »

Le tracé du Tour de France 2023 a été dévoilé par Christian Prudhomme au Palais des Congrès de Paris. Patrick Lefevere, manager de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, estime que le parcours peut être parrfait pour son coureur star. Dans des propos relayés par La Voix du Nord , il confie : « Oui ce Tour peut lui convenir, à condition qu’il soit à 100 %. Les étapes au Pays Basque peuvent lui permettre de prendre le maillot jaune. »

« On va en parler avec lui »