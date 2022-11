Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Après son calvaire, Alaphilippe lâche une énorme annonce

Publié le 2 novembre 2022 à 18h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julian Alaphilippe a vécu une année 2022 cauchemardesque sur le plan sportif, marquée par ses chutes à Liège-Bastogne-Liège et à la Vuelta. Dépossédé de son titre de champion du monde, le coureur français compte repartir de zéro la saison prochaine, avec deux objectifs. Le tricolore espère se montrer lors des Classiques flandriennes, mais aussi au Tour de France.

Sur le toit du monde depuis 2020, Julian Alaphilippe est tombé de son piédestal. Le Français a perdu son titre de champion du monde, au profit de Remco Evenepoel. Il faut dire que le coureur de la Quick Step Alpha Vinyl était loin de son meilleur niveau en raison de deux chutes. La première était intervenue sur les routes de Liège-Bastogne-Liège en avril dernier. Souffrant d'une fracture à une omoplate et d'un pneumothorax, Alaphilippe n'avait pas été retenu par son équipe pour le Tour de France, mais avait participé à la Vuelta. Mais là encore, la chance n'était pas de son côté.





« J'ai hâte de remettre les compteurs à zéro pour 2023 »

Julian Alaphilippe avait chuté sur l'épaule et avait été contraint de quitter la course. L'année 2022 est à oublier pour le Français qui a déjà la tête tournée vers 2023. « Je continue la rééducation pour mon épaule, et l’entraînement pour la saison prochaine. La première semaine du prochain Tour de France est idéale pour les puncheurs. Je compte sur 100% de mes capacités » a déclaré Alaphilippe. Présent à Saint-Amand-Montrond, chez lui, il en a remis une couche. « Après une année sportive compliquée avec beaucoup de chutes et de pépins de santé, j'ai hâte de remettre les compteurs à zéro pour 2023 » a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Berry Républicain.

Le Tour des Flandres et le Tour de France comme priorité ?

Comme annoncé au Berry Républicain, Alaphilippe devrait se concentrer sur les Classiques flandriennes, mais aussi sur le Tour de France. Les premières étapes organisées au Pays Basque sont favorables aux puncheurs, du profil d'Alaphilippe, qui pourrait avoir toutes ses chances en début de course. Reste à savoir si la Quick Step Alpha Vinyl décidera de le convoquer et s'il jouera seulement un rôle d'équipier pour Remco Evenepoel.

Le Tour de France peut lui convenir