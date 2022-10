Cyclisme

Cyclisme : Pogacar lâche une message très fort pour son avenir

Publié le 27 octobre 2022 à 10h35

La rédaction

A quelques heures de la révélation du tracé du Tour de France 2023, Tadej Pogacar s'est confié ce jeudi dans un entretien accordé à L'Equipe. Le Slovène a alors profité de cette occasion pour donner des précisions concernant ses futurs plans, tout en lâchant un message fort concernant la suite de sa carrière.

Vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, Tadej Pogacar n'a finalement pas réussi à faire la passe de trois en 2022. En effet, le coureur de l'équipe UAE a été battu par Jonas Vingegaard, qui a ramené le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Et si Pogacar a réussi à vite digérer cet échec, on attend désormais de le revoir sur la prochaine édition de la Grande Boucle afin de prendre sa revanche. Et le Slovène sera bien au rendez-vous l'été prochain du côté de Bilbao.

« J'ai envie de faire le Tour d'Italie mais je n'y pense pas trop pour l'instant »

Alors que participer au Tour d'Italie aurait pu être une possibilité pour Tadej Pogacar, le Slovène va uniquement se concentrer sur le Tour de France en 2023. « Être au top sur deux Grands Tours est très difficile : sur les trois, c'est juste impossible. Ça serait pour moi une perte de temps. J'ai envie de faire le Tour d'Italie mais je n'y pense pas trop pour l'instant. Ça viendra plus tard », a expliqué Pogacar.

« Tu ne peux pas durer quand tu es à 100 % tout le temps »