Cyclisme : Alaphilippe a vécu un calvaire, un retour fracassant est annoncé

Publié le 27 octobre 2022 à 18h35

Thibault Morlain

Suite à son deuxième titre de champion du monde, Julian Alaphilippe était très attendu pour la saison 2022. Toutefois, cet exercice devrait rapidement être oublié par le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl. En effet, Alphilippe a vécu un calvaire, voyant les pépins s'enchainer. Mais voilà qu'en 2023, cela pourrait bien être différent.

Pneumothorax, côtes cassées, omoplate fracturé, absence au Tour de France, Covid, chutes, perte de son titre de champion du monde... L'année 2022 de Julian Alaphilippe a été très compliquée. Les pépins n'ont fait que s'enchainer et se multiplier pour le Français. Si le compagnon de Marion Rousse a fait de son mieux pour tenter de briller, les résultats n'ont pas vraiment été au rendez-vous. Désormais, Alaphilippe a les yeux rivés et Philippe Gilbert, son ancien coéquipier au sein de la Quick-Step Alpha Vinyl, n'a aucun doute sur son retour au top.

« Julian Alaphilippe a détesté ce qu’il vient de vivre »

« Déjà sa carrière a été à l’image de son rythme de vie : un peu folle et inconstante. Basée sur l’instinct et l’incontrôlable. Il était inévitable qu’il connaîtrait des moments difficiles. C’est humain. Mais je crois que c’est derrière lui. Le connaissant, je sais que Julian Alaphilippe a détesté ce qu’il vient de vivre. Je suis sûr qu’il va se remettre en question, travailler différemment pour revenir à son meilleur niveau. On va retrouver un Julian revanchard et libéré de son maillot arc-en-ciel. Je peux attester qu’un titre mondial, qui est pourtant notre rêve, pèse ensuite. C’est normal que Julian ait saturé », a expliqué Philippe Gilbert, pour Le Parisien , à propos de l'année compliquée de Julian Alaphilippe.

Quel avenir pour Alaphilippe ?