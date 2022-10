Cyclisme

Cyclisme : Après son énorme échec, Alaphilippe lâche un incroyable aveu

Publié le 14 octobre 2022 à 22h35

Double champion du monde, Julian Alaphilippe a perdu son maillot arc-en-ciel. Loin de son meilleur niveau après plusieurs chutes cette année, le Français n'a pas pu se battre pour la victoire lors des derniers Mondiaux. Son sélectionneur, Thomas Voeckler, s'est livré sur cet échec et a lâché quelques révélations sur l'état d'esprit du coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl.

Julian Alaphilippe a vécu un calvaire lors de cette année 2022. Champion du monde en titre, le coureur français avait lourdement chuté lors du dernier Liège-Bastogne-Liège, ce qui l'avait privé de Tour de France. Rebelote lors de la dernière Vuelta. Touché à l'épaule, le Français est tout de même parvenu à sauver sa place en équipe de France pour les Championnats du monde. Loin de son meilleure niveau, il a terminé à une anonyme 51ème place, à plus de trois minutes du vainqueur Remco Evenepoel. Sélectionneur des Bleus, Thomas Voeckler est revenu sur cette course lors d'un entretien accordé à Eurosport.

Les vérités de Voeckler sur les derniers Mondiaux

« Quand on a créé un mouvement volontaire avec Quentin Pacher et Romain Bardet, dans lequel il y avait Remco Evenepoel et Quinten Hermans, le groupe était un petit peu trop fournis, il nous manquait peut-être un Benoit (Cosnefroy), Valentin (Madouas) ou Julian (Alaphilippe) en plus. Mais je le répète, même s'ils avaient été là, au vu du niveau de Remco Evenepoel ça n'aurait rien changé. J'accuserai jamais mes coureurs d'erreur tactique parce que si là il y a eu erreur tactique, il y a eu de la maestria à la fin d'y croire encore et toujours pour aller chercher une deuxième place, c'est ça que je préfère retenir » a confié Voeckler, avant de s'attarder sur le cas Alaphilippe.

« Il est soulagé de ne plus être champion du monde »

Après avoir discuté avec lui, Voeckler a constaté qu'Alaphilippe était soulagé de perdre son titre. « Il est soulagé de ne plus être champion du monde. Il est soulagé de ne plus avoir ce maillot. Il va tirer un trait sur cette saison et on va retrouver le vrai Julian (Alaphilippe). Il a l'équipe la plus puissante du monde en terme d'état d'esprit offensif. Il va être revanchard même s'il s'entend très bien avec Remco (Evenepoel). Il n'y a aucun souci entre les deux, ils s'entendent à merveille » a-t-il admis.

« On va voir du grand Julian en 2023 »