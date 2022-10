Cyclisme

Cyclisme : Il l’annonce, Alaphilippe prépare du lourd pour 2023

Publié le 7 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

Après une saison 2022 bien en deca des attentes placées en lui, Julian Alaphilippe devra se ressaisir en 2023. Chutes, blessures... rien n'a épargné le coureur français cette année. Le sélectionneur des Bleus Thomas Voeckler est formel, Alaphilippe sera très vite de retour sur le devant de la scène afin d'y jouer les premiers rôles.

Frappé par la malchance, Julian Alaphilippe a connu une saison galère, sans doute sa plus compliquée depuis qu'il est devenu une start incontestée du peloton. Il n'a pas été retenu pour participer au Tour de France devant son public et a lâché son maillot arc-en-ciel lors des Mondiaux en Australie au profit de Remco Evenepoel. Il avait même pensé à prendre une terrible décision suite à tout ses déboires. Malgré toutes ces mésaventures, Thomas Voeckler estime qu'Alaphilippe se rattrapera et ce dès 2023.

« J'ai eu envie de poser le vélo dans le garage »

Très touché par le sort qui s'acharnait sur lui, Julian Alaphilippe a pensé à dire stop cette année. « Cette saison, il y a eu plusieurs fois où j'ai eu envie de poser le vélo dans le garage et de passer à 2023 ». Et ça tombe bien qu'il pense à la saison prochaine, car en 2023, Thomas Voeckler l'attend de pied ferme et est persuadé qu'il sera de retour à l'avant du peloton.

« On va retrouver du grand Alaphilippe en 2023 ! »