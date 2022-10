Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe à nouveau frappé par la malchance

Publié le 2 octobre 2022 à 16h35 par Arnaud De Kanel

Pour la première fois depuis deux ans, Julian Alaphilippe disputait une course sans être vêtu du maillot arc-en-ciel de champion du monde. Ce retour à la vie normale a très mal démarré pour le Français qui a connu une nouvelle mésaventure lors du Tour d'Emilie-Romagne. Il en a dévoilé les raisons.

Dans une saison où la malchance s'abat sur lui, Julian Alaphilippe n'est pas au bout de ses surprises. Il participait pour la première fois au Tour d'Emilie-Romagne ce samedi, une semaine après avoir perdu son maillot de champion du monde au profit de Remco Evenepoel. Mais le puncheur français a terminé très loin du vainqueur Enric Mas et de son dauphin Tadej Pogacar lors de la classique italienne. Cette fois-ci, pas de chute mais un nouvel incident mécanique.

Découverte du @gsemilia et dufameux mur de San Luca. Une super course.Malheureusement j'ai cassé uneroue sur le circuit final, merci à @3sdevenyns qui m'as donné son vélo pendant 2 tours mais passuffisant pour revoir la tête du groupeMerci à tous pour les encouragements 🙌 pic.twitter.com/1MC09yOwws — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) October 2, 2022

« J'ai cassé une roue sur le circuit final »

Le sort s'acharne sur Julian Alaphilippe. Après les chutes à répétition, c'est au tour des incidents mécaniques de porter préjudice au tricolore. « Découverte du Tour d'Emilie-Romagne pour la première fois et du fameux mur de San Luca. Une super course. Malheureusement j'ai cassé une roue sur le circuit final, merci à Dries Devenyns qui m'a donné son vélo pendant 2 tours mais pas suffisant pour revoir la tête du groupe. Merci à tous pour les encouragements » a-t-il publié sur son compte Twitter .

Une année 2023 meilleure ?