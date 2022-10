Cyclisme

Le clan Alaphilippe lance un avertissement à Pogacar

Publié le 1 octobre 2022 à 08h35 par Dan Marciano

Diminué suite à plusieurs chutes survenues cette année, Julian Alaphilippe a laissé sa tunique de champion du monde à son coéquipier chez Quick-Step Alpha Vynil, Remco Evenepoel. Revenu d'Australie, le Français a pris la direction de l'Italie pour disputer le Tour d'Emilie ce samedi. Le coureur tricolore compte bien se racheter, même s'il devra faire face à une énorme concurrence, notamment celle de Tadej Pogacar.

Pour la première fois depuis 2020, Julian Alaphilippe n'arborera pas son maillot arc-en-ciel. Double champion du monde, le coureur français, en manque de forme après ses nombreuses chutes, n'a pas pu se battre pour la victoire lors de la dernière édition. Le tricolore a été battu par Remco Evenepoel, son coéquipier belge au sein de la Quick-Step Alpha Vynil. Une déception largement atténuée par la deuxième place obtenue par Christophe Laporte. Après cette course en Australie, Alaphilippe est revenu en Europe pour disputer le Tour d'Emilie. La 105ème édition aura lieu ce samedi et reliera Carpi à San Luca.

«Julian est très déterminé pour cette fin de saison »

Malgré ses nombreuses chutes qui ont perturbé sa saison, Julian Alaphilippe arrive en Italie avec des ambitions. « Julian vient d’Australie et est très déterminé pour cette fin de saison, mais nous avons aussi d’autres gars qui peuvent obtenir un bon résultat » a déclaré le directeur sportif de la Quick Step Alpha Vynil, Davide Bramati, dans des propos rapportés par Eurosport . Mais la concurrence sera rude.

Pogacar compte briller en Italie

Julian Alaphilippe devra notamment se méfier de Tadej Pogacar, deuxième du dernier Tour de France, battu seulement par Jonas Vingegaard, et vainqueur récemment du GP de Montréal. « L’année passée, c’était la première fois que je faisais ce bloc de courses italiennes, et j’ai vraiment apprécié » a confié le coureur slovène, qui s'attend néanmoins à une course difficile. Il faut dire que le circuit propose une montée finale de 2 km à près de 10%, favorable aux punchers comme Alaphilippe.

Une course sans Evenepoel, le champion du monde

En Italie, il faudra aussi jeter un coup d'œil sur Mathieu Van der Poel, revanchard après ses Mondiaux ratés. Côté français, David Gaudu a également l'intention de se montrer à l'avant après sa cinquième place prometteuse au GP Cycliste de Montréal. Pas de Remco Evenepoel cette année. Vainqueur de la dernière Vuelta et des derniers Mondiaux, le prodige de 22 ans, courtisé par INEOS, a décidé de faire l'impasse et de terminer sa saison à Binche-Chimay-Binche, mardi prochain chez lui en Belgique.