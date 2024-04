Cyclisme - Mercato : Une bombe est lâchée sur le transfert d'Alaphilippe

Thibault Morlain

Aujourd'hui chez Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe est dans sa dernière année de contrat. Proche d'un départ ces derniers mois, le double champion du monde est annoncé partant pour une nouvelle formation en 2025. Alors que le départ d'Alaphilippe semblait être une chose actée, voilà qu'une bombe a été lâchée par le patron du Français, Patrick Lefevere.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l'avenir de Julian Alaphilippe est un sujet qui revient très souvent sur la table. Compte tenu de se relation conflictuelle avec son patron, Patrick Lefevere, le Français était annoncé partant à l'issue de la saison dernière. Au final, Alaphilippe n'a pas quitté Soudal Quick-Step, mais un départ pourrait n'être que partie remise étant donné que le compagnon de Marion Rousse est en fin de contrat. Bientôt libre, le coureur de 31 ans a d'ailleurs encore une belle cote sur le marché puisque plusieurs formations, notamment françaises, penseraient à lui.

« Peut-être qu'il est temps pour un nouveau défi pour lui, mais... »

Si on pouvait penser que le futur départ de Julian Alaphilippe était quasiment acté, il n'en serait finalement rien. Du moins si l'on en croit les propos de Patrick Lefevere. En effet, lors d'un entretien accordé à Global Cycling Network , le patron de la Soudal Quick-Step a évoqué une possible prolongation de contrat d'Alaliphilippe : « Je vois que vous en savez plus que moi, mais je n'ai pas parlé à son agent. J'ai vu Julian au Tour des Flandres, je sais qu'il est au Tour de Romandie. Après, je serai au départ du Giro et donc nous nous verrons. L'année dernière, ils disaient qu'il y avait un intérêt de Total, mais ce n'était jamais concret. Nous verrons. Peut-être qu'il est temps pour un nouveau défi pour lui, mais il y en a toujours deux à tacle. Je sais que son agent a dit qu'il voulait parler. Parler est gratuit ».

« Je pense vraiment qu'il veut rester »