Cyclisme : Surprise, Julian Alaphilippe est de retour !

Arnaud De Kanel

Absent des classiques ardennaises en raison d'une blessure au péroné, Julian Alaphilippe est attendu sur le Giro. Mais à la surprise générale, le coureur français est de retour sur les routes plutôt que prévu puisqu'il sera au départ du Tour de Romandie ce mardi. La Soudal Quick-Step vient en effet d'annoncer la composition de son équipe.

Julian Alaphilippe a bouleversé ses habitudes cette saison. En effet, l'ancien double champion du monde a décidé de faire l'impasse sur le Tour de France afin de découvrir le Giro. Sa préparation a été grandement perturbée par une blessure au péroné qui l'a contraint à renoncer aux classiques ardennaises, lui le triple vainqueur de la Flèche Wallonne. On ne s'attendait donc pas à le revoir avant le Giro mais il sera pourtant au départ du Tour de Romandie mardi à la surprise générale.

Alaphilippe sur le Tour de Romandie

Il avait prévu de partir en altitude avant de se présenter au départ du Giro à Turin le 4 mai prochain, mais il est finalement de retour contre toute-attente. Julian Alaphilippe disputera son deuxième Tour de Romandie cette semaine comme l'a annoncé son équipe ce lundi. Il fera équipe avec Ilan Van Wilder, Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Fausto Masnada et Pepijn Reinderink. Pour sa première participation, en 2015, Alaphilippe avait abandonné. Cette semaine, il ne sera qu'un simple équipier, preuve de son déclassement au sein de la formation Soudal Quick-Step.

Van Wilder leader, Alaphilippe équipier