Alaphilippe : Le point décisif dans le duel Cofidis-Total Energies

Alexandre Higounet

Alors qu’il a été révélé ces dernières heures par le journaliste américain Daniel Benson que l’avenir de Julian Alaphilippe se jouait entre les deux équipes françaises, un point pourrait bien s’avérer décisif dans le choix du double champion du monde. Analyse.

Ces dernières heures, Daniel Benson, le journaliste américain réputé très fiable, notamment en matière de mercato, a apporté de nouvelles révélations autour de l’avenir de Julian Alaphilippe, comme relayé par cyclismactu.net . Selon Benson, le champion français, qui arrive en fin de contrat avec la Soudal-Quickstep et dont il est acté qu’il ne prolongera pas au sein de l’équipe belge, balance aujourd’hui entre deux équipes françaises, la Total Energies et la Cofidis.

Pour l’instant, il pencherait pour Cofidis

Selon Daniel Benson, si Total Energies a un temps tenu la corde, il semblerait que le double champion du monde penche désormais en direction de Cofidis, même si rien ne serait encore définitivement tranché dans son esprit.

Un point sera central dans son choix

A l’analyse, le choix de Julian Alaphilippe va très probablement se jouer autour d’un point décisif, sachant que financièrement, on peut supposer que les offres contractuelles ne seront pas tellement éloignées. En fait, chaque équipe offre un gros avantage, et tout pourrait dépendre de celui qui s’avèrera le plus important pour le coureur tricolore. Au sein du Team Total Energies, Alaphilippe retrouvera un contexte collectif et humain, qu’il a toujours recherché et qui lui a sans doute manqué depuis un an ou deux, contexte dans lequel il trouvera les conditions pour s’épanouir de nouveau sportivement et obtenir de grands résultats. Du côté de Cofidis, Julian Alaphilippe aura la garantie de pouvoir disputer toutes les plus grandes épreuves du calendrier, ce qui ne peut être aujourd’hui considéré comme certain du côté de chez Total Energies, qui n’a pas été invitée cette saison sur de nombreuses épreuves du World Tour, comme Milan San Remo ou le Tour des Flandres. Et ce même si la formation vendéenne peut arguer qu’avec Alaphilippe en son sein, elle aura de grandes chances de recevoir à nouveau ces invitations. En attendant, l’avenir du Français pourrait se jouer autour de ce qu’il valorisera le plus entre le contexte collectif souvent mis en avant par la Total Energies et les garanties sportives offertes par la Cofidis.