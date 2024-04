Giro : Le verdict est tombé pour Van Aert

Arnaud De Kanel

Attendu au départ du Giro le 4 mai prochain, Wout Van Aert a fait une grande annonce la semaine passée. Sa présence était plus qu'incertaine suite à sa chute sur A Travers la Flandre. Victime d'une fracture de la clavicule, du sternum, de plusieurs côtes et d'une contusion au poumon, le Belge est contraint de déclarer forfait pour le grand objectif de sa saison.

Comme souvent, Wout Van Aert avait pour objectif de briller sur les Classiques. Le Belge avait mal débuté sa campagne malgré une victoire significative sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, et la suite a été catastrophique, la faute à une terrible chute sur A Travers la Flandre. Victime de plusieurs fractures, le coureur de la Visma-Lease a bike a du faire une croix sur ses deux autres grands objectifs de la saison, à savoir le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ne lui restait plus que le Giro, mais Van Aert a déclaré forfait la semaine dernière.



«C’est pour cette raison qu’on a pris la décision de ne pas participer au Giro»

Jeudi dernier, dans une vidéo publiée par son équipe sur les réseaux sociaux, le Belge a annoncé son forfait. « Je me soigne de mes blessures, après ma chute sur À Travers la Flandre. Plusieurs de mes blessures se soignent bien. Mais mes côtes sont une contrainte. Cela m’empêche totalement de m’entraîner. J’ai essayé de reprendre les premiers coups de pédale sur mon vélo, mais ce ne sera pas suffisant pour pouvoir m’entraîner. C’est pour cette raison qu’on a pris la décision de ne pas participer au Giro. Je suis vraiment déçu de manquer mon deuxième gros objectif de la saison. Ma santé est prioritaire. Je dois me donner le temps de récupérer », a déclaré Wout Van Aert. Son remplaçant est connu.

Laporte va le remplacer

Immédiatement, la Visma a divulgué le nom de son remplaçant. Il s'agit du Français Christophe Laporte, pas du tout en forme depuis le début de saison à cause d'un virus. Pour Wout Van Aert, on pourrait donc le revoir sur le Tour de France, même s'il ne voulait pas y participer car la Grande Boucle est trop proche des JO. Une médaille d'or à Paris pourrait sauver sa saison et le Belge veut arriver avec le plus de fraicheur possible.