Cyclisme : La surprise que Van der Poel réserve à Pogacar…

Alexandre Higounet

Alors qu’il s’apprête à affronter Tadej Pogacar dans les longues cotes de Liège Bastogne Liège dimanche, Mathieu Van der Poel, qui a semblé marqué un peu le pas lors de l’Amstel et dont le profil de non-grimpeur pourrait souffrir face au Slovène, pourrait bien réserver une surprise. Analyse.

Après ses deux victoires impressionnantes lors du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, Mathieu Van der Poel a marqué un peu le pas à l’occasion de l’Amstel Gold Race, dimanche dernier terminant 22ème sans peser sur la course, laissant un petit groupe d’échappés se disputer la victoire.

Cyclisme : Le boss d’Alaphilippe provoque une réunion de crise https://t.co/A4JKIIs85B pic.twitter.com/6U9qGVqIit — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

« L’Amstel était un entraînement supplémentaire pour dimanche prochain »

Désormais, le champion hollandais s’attaque à un nouveau défi, celui de gagner un nouveau monument avec Liège-Bastogne-Liège dimanche prochain, où il va affronter Tadej Pogacar, intouchable depuis le début de saison. Le champion du monde ne part pas avec la faveur des pronostics. Non seulement il a paru fléchir à l’Amstel, mais il n’apparaît pas assez grimpeur pour être en mesure de passer les bosses plus longues de Liège, surtout face au champion slovène. En tout cas, Mathieu Van der Poel veut croire en ses chances, comme il l’a déclaré à l’arrivée de la classique hollandaise, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On ne s'est pas trop mal comportés collectivement, même s'il nous manquait peut-être quelqu'un pour rouler entre le Fromberg et le Keutenberg. Lorsque ça a attaqué, j'ai fait le choix tactique de rester dans le peloton. Si vous jouez cartes sur table trop tôt ici, vous êtes puni, et je n'avais de toute façon pas assez de bonnes jambes pour tout verrouiller. J'espérais qu'on reviendrait, mais les premiers étaient devant pour la simple et bonne raison qu'ils étaient les plus forts aujourd'hui. On ne peut pas s'attendre à gagner tous les week-ends, les chances de perdre sont plus fortes que celles de gagner. Je suis suffisamment réaliste pour savoir que je ne peux pas tout gagner [...] Je vais assurément retenter ma chance sur Liège-Bastogne-Liège, même s'il y aura un certain Tadej Pogacar. Il va être important de bien se reposer cette semaine, puis j'espère que je m'éclaterai dimanche prochain ».

Et s’il avait caché son jeu dans l’Amstel ?