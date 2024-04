Cyclisme : Attaqué avec Marion Rousse, Alaphilippe sort du silence

Jean de Teyssière

En février dernier, Julian Alaphilippe avait très sérieusement critiqué par le patron de son équipe de la Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere. Ce dernier critiquait le mode de vie de son coureur cycliste ce qui avait fait réagir sa compagne, Marion Rousse. Taiseux depuis un certain moment, Julian Alaphilippe est revenu sur ces propos.

Dans le journal belge Humo, Patrick Lefevere, patron de l'équipe Soudal Quick-Step avait eu des propos virulents envers son coureur, Julian Alaphilippe : « Julian est un bon gars, mais après avoir signé son méga contrat (une revalorisation salariale à 2,3 millions d’euros annuels) au printemps 2021, il n’a plus fait le métier (…) Trop de fêtes et trop d’alcool… Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop (…) Je lui ai parlé en novembre de l’année dernière, en présence de Marion et de son manager Dries Smets. J’ai dit : Cela ne peut pas continuer ainsi. Si vous vous trompez encore une fois, je vous vire sur-le-champ. Je crois qu’il a compris. »

«Indamissible de s'attaquer à notre vie privée»

Marion Rousse avait réagi à ces propos sur son compte Instagram : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s’attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d’alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans, nous préférons être en forme le matin. Vous ne réussirez pas non plus (…) à m’empêcher de travailler pour m’occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière. »

«Je veux juste penser à avancer, pas à répondre à ce qu’on dit sur moi»