Cyclisme : C’est terminé pour Van Aert !

Le peloton est frappé par des chutes impressionnantes impliquant des leaders ces derniers jours. Avant que Jonas Vingegaard, Primoz Roglic ou encore Remco Evenepoel ne finissent dans le décor sur les routes du Tour du Pays Basque jeudi, c'est Wout Van Aert qui a été frappé par la malchance. Le Belge a dit adieu à ses objectifs de 2024.

Les chutes s'enchainent dans le peloton et les leaders ne sont pas épargnés. Mercredi dernier, Wout Van Aert a lourdement chuté sur les routes d'A Travers La Flandre. Victime d'une fracture de la clavicule, de plusieurs fractures aux côtes et d'une contusion à un poumon, le coureur de la Visma a dû renoncer au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix, deux de ses principaux objectifs. Il ne lui reste plus que le Giro mais sa participation demeure incertaine.



Le bilan s'alourdi pour Van Aert

Pendant que tout roule pour son éternel rival Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert enchaine les péripéties en ce début de saison. En pleurs après sa chute sur A Travers La Flandre, le Belge avait compris, au delà de la douleur, que toute sa saison venait de s'écrouler. Vendredi, Merijn Zeeman, le directeur technique de la Visma, a annoncé que le bilan s'était alourdi pour son coureur, bien qu'il semble se remettre plus vite que prévu. « Wout a également une contusion à un poumon. Un scanner aura lieu dans quelques semaines. Nous saurons alors ce qu'il en est réellement. Cela complique sa respiration. Une telle chose se rétablit avec le temps mais il est évident qu'il a mal. Il marche déjà un peu. Nous avons eu un contact ce (vendredi) matin. Je suis surpris de la vitesse à laquelle il se rétablit. Quand je vois comment cette terrible brûlure sur son dos guérit, vous voyez que ce sont des athlètes très spéciaux », a-t-il déclaré. Forfait pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, Van Aert pourrait également faire l'impasse sur le gros objectif de sa saison, le Giro.

