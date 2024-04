Cyclisme - Mercato : Un premier gros départ chez Groupama-FDJ...

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, des révélations en provenance du site globalcyclingnetwork.com, annoncent que le grand espoir néo-zélandais de la Groupama-FDJ, Laurence Pithie, qui a explosé au plus haut niveau à l’occasion de la campagne flandrienne, devraient quitter l’équipe française l’an prochain pour rejoindre la Bora-Hansgrohe. En attendant Lenny Martinez ?

Depuis plusieurs semaines, des informations persistantes circulent sur le fait que plusieurs grands espoirs de la Groupama-FDJ sont dans le collimateur des grandes équipes du World Tour, d’autant qu’ils sont plusieurs à arriver en fin de contrat au terme de cette saison, à commencer par Lenny Martinez, Romain Grégoire et Laurence Pithie. Sur ces dossiers, la position de l’équipe française apparaît fragile, car elle n’est pas en mesure de lutter financièrement avec les tarifs XXL suggérés par les grandes écuries mondiales.

Vers la retraite pour Alaphilippe ? Il jette un nouveau doute https://t.co/3kgRuNsmzk pic.twitter.com/XoyBdlKd2O — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Pithie déjà OK avec la Bora Hansgrohe ?

Un premier grand départ pourrait d’ailleurs s’être conclu récemment. En effet, selon les révélations du site globalcyclingnetwork.com , Laurence Pithie, qui s’est révélé au top niveau durant les classiques flandriennes, où il a été à plusieurs fois le seul à pouvoir suivre des ténors mondiaux comme Mathieu Van der Poel ou Wout Van Aert, aurait finalisé un accord de principe avec l’équipe Bora-Hansgrohe en vue d’une signature la saison prochaine. Selon globalcyclingnework.com , l’accord aurait été trouvé juste avant Milan San Remo, alors que d’autres grandes équipes étaient également sur les rangs, comme le Team UAE ou la Jayco Alula. Selon GCN , la nouvelle puissance financière de la Bora-Hansgrohe, effective avec l’entrée au capitale du groupe Redbull, a pesé dans l’issue de la discussion.

Compliqué aussi pour Lenny Martinez

Si cet accord se confirme dans les prochains mois, il jette un premier pavé dans le jardin de Marc Madiot, le boss de la Groupama-FDJ, qui pourrait bien aussi perdre Lenny Martinez, que l’on dit en discussion très avancée par la Bahrain Victorious et dont le boss français n’a pas caché entre les lignes que la prolongation ne serait pas aisée. Victime de son succès, l’équipe tricolore pourrait ne pas profiter longtemps du niveau mondial acquis par ses jeunes pousses et devoir au plus vite rebâtir un groupe capable de prendre efficacement la relève.