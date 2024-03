Cyclisme : Gros transfert à venir pour un Français ?

Arnaud De Kanel

Sur la lignée de sa saison 2023, Lenny Martinez réalise un excellent début d'exercice 2024. A 20 ans, l'avenir s'annonce plus que radieux pour le jeune grimpeur mais il ne devrait pas s'écrire avec sa formation actuelle, à savoir la Groupama-FDJ. En effet, la Bahrain-Victorious lui aurait formulé une très grosse offre pour le convaincre de signer.

La trajectoire fulgurante de Lenny Martinez se poursuit avec éclat. Le prodige de la Groupama-FDJ enchaîne les performances remarquables depuis le début de la saison, confirmant ainsi les attentes placées en lui. Bien qu'il n'en soit qu'à sa deuxième saison en tant que professionnel, son ascension impressionnante attire déjà l'attention des observateurs, notamment celle de l'équipe Bahrain-Victorious, qui aurait formulé une offre des plus séduisantes à son encontre, selon une information de la Gazzetta dello Sport et du Monde confirmée par L'Equipe . Marc Madiot semble résigné tandis que Martinez refuse d'en parler.



Cyclisme : « Tout le monde connaît l’histoire que j’ai avec Wout » https://t.co/YBaVRGuHOy pic.twitter.com/zRUDfYAwHA — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

La Groupama-FDJ en mauvaise posture

« Le règlement sportif actuellement en vigueur dans le cyclisme dit qu'on n'a pas le droit de s'exprimer sur les coureurs français avant le 1er août. On revient le 1er août Marc ? Oui, on revient le 1er août (…) Nous avons des moyens intéressants à la Groupama-FDJ, mais nous ne sommes pas dans la même situation que certains partenaires, sponsors ou États qui sévissent aujourd'hui dans le cyclisme. Et puis on a des lois françaises qui nous protègent socialement et de manière cohérente, avec les charges, la sécurité sociale, les bulletins de salaires et autres, sauf que lorsqu'on se retrouve face à des gens qui sont des travailleurs indépendants et des adversaires qui ont des budgets quasiment illimités, ça devient compliqué pour nous », a lâché Marc Madiot dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC . Interrogé sur le sujet la semaine passée lors du Tour de Catalogne, Lenny Martinez assure que rien n'est fait.

«Je n'ai pas envie de penser à ça maintenant»