Cyclisme - Mercato : Pourquoi Van der Poel prolonge dès maintenant…

Alexandre Higounet

En ce début de semaine, un accord entre Mathieu Van der Poel et son équipe Alpecin-Deceuninck pour une prolongation de trois ans a été annoncé dans les médias flamands et hollandais. Alors qu’il était lié jusqu’à la fin 2025, Van der Poel sera désormais sous contrat jusqu’à la fin 2028. Une question interpelle cependant : pourquoi avoir prolongé si tôt le bail du champion hollandais ? Analyse.

Ces dernières heures, les médias flamands et hollandais ont annoncé que Mathieu Van der Poel avait trouvé un accord avec la formation Alpecin-Deceuninck pour une prolongation de trois années supplémentaires. Alors que le champion du monde hollandais était lié avec son équipe jusqu’à la fin de l’année 2025, il sera désormais sous contrat jusqu’en juin 2028.

Pourquoi une prolongation si tôt ?

Sur le site du quotidien flamand Het Laatste Nieuws , Mathieu Van der Poel a confié qu’un tel deal était pour lui dans l’ordre des choses : « C'est un choix logique. L’équipe et moi avons grandi ensemble jusqu’à ce que nous réalisons aujourd’hui et continuons de progresser chaque année. Nous avons faim de plus. C'est l'équipe idéale pour moi pour combiner le vélo de route, le cross et le VTT ». Dans la foulée, les propriétaires de l’équipe Alpecin-Deceuninck, Christoph et Philip Roodhooft, se sont félicités de cet accord, qui leur permet de voir à long terme : « Dès le début de notre collaboration, nous avons fait une planification à long terme avec Mathieu et nous sommes heureux de poursuivre ce projet. Nous avons également soif de davantage de succès ».

Des équipes devaient déjà commencer à prendre position…

Pour autant, une question reste ouverte sur la temporalité. Pourquoi prolonger si tôt le contrat de Mathieu Van der Poel, alors qu’il était lié jusqu’à la fin de l’année 2025, ce qui laissait tout de même une grande marge de manœuvre et du temps. Au-delà du fait que cet accord paraît lié avec la prolongation du partenariat de Van der Poel avec l’équipementier Canyon, il est probable que cette accélération du temps soit lié au fait que d’autres équipes commençaient à se manifester autour du champion du monde hollandais. Van der Poel étant en fin de contrat fin 2025, plusieurs grosses écuries devaient logiquement commencer à préparer le terrain en vue d’une méga offensive. De même, il est permis de supposer que certaines formations disposant de gros moyens, comme l’équipe UAE, commençaient à faire savoir à l’entourage de Van der Poel qu’elles étaient disposées à lui offrir un pont d’or. En prolongeant dès maintenant le contrat de la star hollandaise, la formation Alpecin-Deceuninck sécurise donc sa position de manière définitive et coupe l’herbe sous le pied de la concurrence.