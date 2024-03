Cyclisme - Mercato : Du nouveau pour l’avenir de Van der Poel !

Alexandre Higounet

En début de semaine, une nouvelle de grande importance est tombée au sujet de l’avenir de Mathieu Van der Poel. Les médias hollandais ont en effet annoncé qu’un accord avait été trouvé pour sa prolongation au sein de l’équipe Alpecin-Deceuninck, et ce pour une longue durée. Le champion hollandais ne sera donc plus sur le marché dans un an, le terme de son contrat actuel.

Ces dernières heures, une nouvelle de taille est tombée dans l’avenir de Mathieu Van der Poel, qui est pour l’instant sous contrat avec l’équipe Alpecin-Deceuninck jusqu’à la fin de l’année 2025. En effet, les médias flamands et hollandais, à l’image du quotidien Het Laatste Nieuws , ont annoncé l’officialisation prochaine d’une prolongation de contrat de trois ans du champion du monde hollandais, ce qui fait qu’il sera lié avec l’équipe Alpecin-Deceuninck jusqu’au terme de l’année 2028. Autant dire que son futur est désormais bien scellé avec l’équipe hollandaise. Les équipes qui envisageaient de prendre position devront donc se faire une raison.

Son avenir est désormais scellé avec Alpecin-Deceuninck jusqu’en 2028

A l’annonce de cet accord, qui sera donc bientôt concrétisé sur le papier, Mathieu Van der Poel a expliqué au site du Het Laatste Nieuws : « C'est un choix logique. L’équipe et moi avons grandi ensemble jusqu’à ce que nous réalisons aujourd’hui et continuons de progresser chaque année. Nous avons faim de plus. C'est l'équipe idéale pour moi pour combiner le vélo de route, le cross et le VTT ».

« Nous avons toujours fait une planification à long terme avec Mathieu »