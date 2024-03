Milan-San Remo : Vers un duel légendaire entre Pogacar et Van der Poel ?

Arnaud De Kanel

Le premier monument de la saison se disputera ce samedi en Italie. Et au départ de cette 115ème édition de Milan-San Remo, nous retrouverons les deux immenses favoris, Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel. Le duel entre le tenant du titre et le phénomène slovène qui veut ajouter la Primavera à son palmarès promet d'être dantesque.

Jour de classique ce samedi, et pas n'importe laquelle puisque le peloton se disputera un des cinq monuments du calendrier, à savoir Milan-San Remo. La saison passée, Mathieu Van der Poel l'avait emporté après avoir porté une attaque dévastatrice dans le Poggio qui risque à nouveau de servir de juge de paix. Le champion du monde sera bien présent au départ pour ce qui sera sa première course sur route de la saison. Il faudra également compter sur la présence de Tadej Pogacar. Auteur d'une démonstration lors des Strade Bianche, le Slovène veut ajouter une nouvelle ligne à son palmarès, lui qui n'a jamais remporté la Primavera. Les deux meilleurs coureurs de classiques au monde à l'heure actuelle vont certainement se livrer une bataille épique pour se rapprocher encore un peu plus des grands de ce sport. En effet, les deux hommes ambitionnent tout simplement de gagner les cinq monuments au moins une fois dans leur carrière. Avant eux, seuls Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck et Eddy Merckx. Avec trois différents monuments remportés chacun, c'est Pogacar qui pourrait prendre l'avantage dans ce duel à distance avec Van der Poel et marquer encore un peu plus l'histoire de son sport.

Van der Poel n'a pas peur de Pogacar

Le champion du monde néerlandais pourra compter sur une véritable armada autour de lui puisque son équipe, Alpecin-Deceuninck, a décidé d'aligner Jasper Philipsen, Soren Kragh Andersen, Gianni Vermeersch, Silvan Dillier, Axel Laurance et Xandro Meurisse. Et malgré la démonstration de Tadej Pogacar sur les Strade Bianche, Mathieu Van der Poel ne craint pas le Slovène. « Il a encore impressionné. Mais si j'ai peur ? Non, je n'ai pas peur. C'était une démonstration, mais cela ne m'a pas choqué. Nous savons tous de quoi il est capable. Ce n'est pas comparable à la course de samedi. Il est le favori, comme à chaque course où il participe. Pogacar est clairement déjà en forme et est conscient de devoir rendre la course difficile. Je m'attends à une ascension rapide de la Cipressa avant le Poggio. Ma tactique ? Le suivre ! (Rires) En fait, il n'y a pas beaucoup de tactique dans cette course. Normalement, tout se passe sur le Poggio. Il sera important d'être bien positionné sur la Cipressa, puis bien sûr aussi sur le Poggio et là les jambes parleront », a déclaré le petit-fils de Raymond Poulidor. Tadej Pogacar veut quant à lui marquer l'histoire. « Je suis arrivé à un point maintenant où j'aspire à être le meilleur. Je veux être le meilleur de l'histoire », a-t-il confié à L'Equipe . Le décor est planté.

