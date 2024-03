Cyclisme : Vingegaard et la Visma au cœur d’une nouvelle polémique

Arnaud De Kanel

Les images ont fait le tour du monde. Lundi dernier, Jonas Vingegaard et ses coéquipiers de la Visma-Lease a bike se sont présentés avec des casques à l'allure déroutante pour disputer le contre-la-montre de Tirreno-Adriatico. Mais une polémique a éclaté car ces mêmes casques permettraient de faire gagner comme 5 secondes sur un exercice plat de 10 km. L'UCI a donc décidé de se pencher sur le sujet.

En s'équipant de leurs nouveaux casques pour le chrono, les coureurs de la Visma-Lease a bike ont subi les moqueries des internautes sur les réseaux sociaux et se sont également attirés les foudres de certaines équipes. En effet, ce tout nouveau casque aux dimensions qui respectent pourtant les règles fixées par l'UCI, détonne dans le peloton et sa ressemblance avec certaines unités du film Star Wars amuse, mais pas tout le monde. Ces casques confèrent un avantage non-négligeable et forcément, ça ne plait pas à la concurrence. Après les différentes polémiques au sujet des accusations de dopage, Jonas Vingegaard et sa bande sont encore dans l'œil du cyclone.



🇮🇹 #TirrenoAdriatico



Recon time. 👀



Excited to use our brand new innovative Giro helmets for the first time. 🚀 pic.twitter.com/B7uj77Iwq9 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 4, 2024

«C'est un excellent casque de chrono»

Le design de ce casque amuse forcément Jonas Vingegaard. « C'est un excellent casque de chrono, plus confortable que d'autres que j'ai essayés par le passé. Il est différent bien sûr et moi aussi j'ai souri lorsque je l'ai découvert cet hiver. Mais on rigole moins quand on voit à quel point il est rapide », a déclaré le double vainqueur du Tour de France. Un peu moins l'UCI qui a du revoir son règlement.

«Ces casques soulèvent un problème notable»