Cyclisme : Un tournant décisif pour la carrière d’Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe a réalisé un Milan San Remo plus que convaincant, terminant à la neuvième place alors qu’il a crevé dans le dernier kilomètre et était en situation de jouer la gagne. La course marque un cap important pour l’avenir et pourrait s’avérer un tournant décisif pour la suite de la saison du Français. Et même pour la suite de sa carrière. Analyse.

Alors que sa saison commençait à prendre une mauvaise tournure, entre la malchance qui l’avait de nouveau frappé sur les premières classiques belges, où il s’était montré plutôt à un bon niveau, et sa semaine en-dessous lors du Tirreno Adriatico, qui avait de quoi inquiéter, Julian Alaphilippe passait un nouveau test très important sur Milan San Remo, le premier monument de l’année.

« J’avais à mes côtés une équipe incroyable »

Au final, le Français s’est montré à son avantage, suivant le groupe des meilleurs dans la bagarre du Poggio pour terminer 9ème à l'arrivée à San Remo. Au terme de la course, le double champion du monde se montrait d’ailleurs satisfait, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis content de ma course. On a fait un beau final, j'avais à mes côtés une équipe incroyable. J'avais de bonnes jambes, ça m'a fait plaisir d'être à l'avant. Malheureusement j'ai crevé à 1 kilomètre de l'arrivée... C'est comme ça. C’est décevant, car sans cela, je suis sûr que j’aurais pu terminer plus haut. Ça va tourner à un moment donné... Le moral est bien, c'est juste qu'il faut que ça continue d'aller de l'avant. J’ai hâte maintenant de participer aux courses belges, où j’espère poursuivre ma trajectoire ascendante ».

Décisif pour son moral et sa confiance

Ce Milan San Remo marque un cap très important dans la saison de Julian Alaphilippe, car le champion français a pu recevoir une confirmation en course qu’il était de nouveau proche du top niveau. La manière dont il a pu suivre les meilleurs dans le Poggio, alors que la bataille faisait rage et que le rythme était terrible, l’ascension ayant été répertoriée comme la plus rapide de l’histoire, est très significative. Alaphilippe aurait même pu réaliser un top 5 sans la crevaison qu’il a subie au dernier kilomètre, alors qu’il était dans les roues et avait pu se refaire avant le sprint. Pour son moral et sa confiance, cela pourrait s’avérer décisif. Cela pourrait même s’avérer un tournant décisif pour la suite de sa carrière, car en se réinstallant au top niveau à San Remo, Julian Alaphilippe s’est prouvé à lui-même qu’il pouvait encore lutter avec les meilleurs mondiaux. Vis-à-vis de son équipe, sa prestation et son résultat sont également très importants, car ils légitiment son statut de leader avant le Tour des Flandres.