Cyclisme : Ils y croient encore pour Julian Alaphilippe !

Alors que Julian Alaphilippe a traversé le Tour des Flandres loin des premiers, sans être en mesure d’être à la lutte lorsque la course s’est faite, la question de son retour au top niveau paraît de plus en plus problématique. Plusieurs de ses anciens équipiers ou équipiers actuels continuent d’y croire.

A l’évocation du Grand Prix E3 et avant le Tour des Flandres, Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, s’était de nouveau montré critique au sujet du résultat de ses leaders, au premier desquels on trouve Julian Alaphilippe. Lefévère avait notamment écrit lors de sa chronique pour le Het Nieuwsblad : « Soyons honnêtes : la façon dont nous avons roulé en tant qu’équipe est terriblement ordinaire. Je nous ai vus en tête du peloton à 90 kms de l’arrivée et après : rien. Avec des coureurs comme Julian Alaphilippe, Yves Lampaert et Kasper Asgreen, une part importante du budget salarial va encore aux leaders des Flandriennes. Une leçon pour moi : ne plus signer de contrats dans l’euphorie, ce qui s’est peut-être trop produit avec les coureurs précités ».

« Une grande classique pour Julian ? Pourquoi pas la saison prochaine ? »

Comme le10sport.com l’a analysé au sortir du Tour des Flandres, on ne peut cette fois reprocher ses critiques au manager général de l’équipe belge. Les faits sont là, Julian Alaphilippe avait fixé le Tour des Flandres comme son grand rendez-vous de sa première partie de saison, et il n’a pas été présent, terminant 70ème à 7’35’’ de Mathieu Van der Poel, sans avoir été en mesure d’être à la bagarre quand la course s’est faite. Au final, le bilan de ses classiques printanières apparaît bien insuffisant, s’il on l’excepte une belle 9ème place à Milan San Remo.

« Dans un bon jour, il peut jouer la gagne »