Alaphilippe sur le Tour de France ? Il lâche un indice

Arnaud De Kanel

Après avoir brillé sur le Tour de France, Julian Alaphilippe va découvrir le Giro cette année. Avant le début de la saison, le coureur français avait annoncé en faire son objectif, mettant la Grande boucle de côté. Mais ces dernières semaines, Remco Evenepoel a plaidé pour qu'Alaphilippe vienne l'aider mais la décision de ce dernier semble irrémédiable.

Julian Alaphilippe s'apprête à découvrir le Giro ! Le Français est attendu au départ le 4 mai prochain pour disputer cette course mythique du calendrier. Le coureur de la formation Soudal-Quick Step a bâti sa saison sur cet objectif et il compte bien décrocher à minima une victoire d'étape. Ainsi, il avait été catégorique à l'annonce de son calendrier en indiquant qu'il ne serait pas présent sur les routes du Tour de France. Malgré tout, Remco Evenepoel tente de le convaincre de changer d'avis. Réussira-t-il ? Alaphilippe a vendu la mèche.



Evenepoel réclame Alaphilippe sur le Tour

A la fin de Paris-Nice, Remco Evenepoel a lancé un appel à l'aide. Battu par Matteo Jorgenson, le Belge a rapidement compris que son équipe n'était pas au niveau pour lui permettre de jouer le généraliser le Tour. Ainsi, il avait plaidé pour que Julian Alaphilippe vienne l'aider. « L’équipe a fait du gros boulot ici. Pour le Tour de France, il y aura encore (Mikel) Landa en plus et peut-être un Julian (Alaphilippe) que j’aimerais bien avoir avec moi dans la sélection », avait confié le Belge. Mais dans l'esprit du Français, il n'est pas question d'une participation au Tour de France comme il l'a martelé à RMC Sport .

«Le Tour, ça ne me dit pas d’y aller»