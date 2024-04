Cyclisme : Alaphilippe recalé, l’histoire va s’écrire sans lui ?

Arnaud De Kanel

Désireux de participer à Paris-Roubaix pour la première fois de sa carrière, Julian Alaphilippe ne découvrira pas l'Enfer du Nord ce dimanche car son équipe a tout simplement refusé afin qu'il se préserve pour le Giro. Le Français risque donc d'être simple téléspectateur de l'histoire de son sport car Mathieu Van der Poel pourrait continuer de l'écrire, lui le grand favori du jour.

Paris-Roubaix est l'une des courses les plus mythiques du sport cycliste. De plus, c'est l'unique Monument français du calendrier et forcément, rien que le fait de participer et de franchir la ligne d'arrivée sur le vélodrome représente un sacré accomplissement dans une carrière. Julian Alaphilippe voulait donc faire partie des héros de l'Enfer du Nord cette année mais la Soudal Quick-Step l'a recalé. « J’ai demandé à l’équipe en décembre si je pouvais le faire. J’aimerais bien rouler Paris-Roubaix une fois dans ma carrière. Je pense que je suis trop léger, que je vais souffrir mais j’aimerais bien le faire quand même. C’est l’histoire du cyclisme, on sait que ça va faire mal mais on aime le faire », a déclaré le Français dans le podcast de son équipe intitulé The Wolfpack Howls . Sans Alaphilippe ce dimanche, Mathieu Van der Poel peut écrire une nouvelle page de l'histoire de sa discipline.

Cyclisme : C’est terminé pour Van Aert ! https://t.co/NPUzursJWr pic.twitter.com/0S8xXj9pVk — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Van der Poel vise un 6ème Monument

Vainqueur du Tour des Flandres la semaine passée pour la troisième fois de sa carrière, Mathieu Van der Poel compte désormais 5 Monuments à son actif, soit autant que Tadej Pogacar. Certainement dans la forme de sa vie, le Néerlandais est l'immense favori à sa propre succession ce dimanche sur Paris-Roubaix. Sans son principal adversaire Wout Van Aert, le coureur du Team Alpecin peut marquer l'histoire en devant le premier coureur à conserver son titre depuis Tom Boonen en 2009.

Un doublé historique en vue

Pour remporter Paris-Roubaix, le facteur chance est très important et Mathieu Van der Poel a pu le constater l'année dernière car il a profité de la crevaison de Wout Van Aert pour filer vers la victoire en solitaire. Tout ne dépend donc pas uniquement de la forme et c'est pour cela qu'il est très difficile de remporter l'Enfer du Nord, encore plus lorsque vous venez de triompher sur le Tour des Flandres une semaine plus tôt. En cas de victoire ce dimanche, Mathieu Van der Poel pourrait devenir le sixième coureur de l'histoire à réaliser le doublé en inscrivant son nom aux côtés de Tom Boonen, Fabian Cancellara, Peter Van Petegem, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy. Maillot de champion du monde sur les épaules, le Néerlandais peut donc s'offrir un succès de prestige pendant que Julian Alaphilippe sera certainement devant sa télévision à sa grande déception. Lotte Kopecky a montré la voie samedi en remportant l'édition féminine, maillot arc en ciel sur les épaules, comme Van der Poel ce dimanche.