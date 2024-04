Alaphilippe : Il va jouer sa participation aux JO au Giro ?

Alexandre Higounet

Loin d’avoir apporté les garanties qu’il espérait, lui qui l’avait ciblé comme son grand objectif du début de saison, le Tour des Flandres s’est achevé en laissant un grand doute sur la capacité de Julian Alaphilippe à retrouver son top niveau. De quoi laisser ouvert un questionnement concernant sa participation aux Jeux Olympiques.

Alors qu’il avait coché le Tour des Flandres comme le grand objectif de sa première partie de saison, Julian Alaphilippe est passé au travers dimanche dernier, terminant la course à la 70ème place à 7’35’’ du vainqueur Mathieu Van der Poel, sans apparaître en mesure de se mêler à la bagarre lorsque la course s’est faite. Le bilan a de quoi être inquiétant pour le champion français, qui n’est jamais monté en régime au fil des semaines malgré un début de saison encourageant et une 9ème place intéressante à Milan San Remo. Et ce d’autant plus que s’il a bien connu quelques chutes, dont celles des Strade Bianche, le Français n’a pas connu de gros soucis de nature à compromettre son niveau de forme.

Alaphilippe va devoir rassurer pendant le Giro

Fatalement, cela jette un doute sur la capacité du double champion du monde à retrouver un jour son top niveau, alors que de son aveu, il avait tout fait pour y parvenir cet hiver. A l’heure où Thomas Voeckler doit peaufiner sa réflexion en vue de la sélection pour l’épreuve sur route des Jeux Olympiques, alors qu’il n’y aura que quatre places dans l’équipe et que les candidats sont nombreux, l’hypothèse qu’il ne retienne pas Alaphilippe ne peut plus être exclue désormais, quand bien même il lui a toujours accordé une grande confiance et que le champion tricolore a toujours su lui rendre. En tout cas, un élément apparaît clair : il va falloir que le champion tricolore réalise un excellent Giro pour rassurer.

« Une médaille aux JO ? J’espère, mais il faudra être sélectionné »