Cyclisme : Alaphilippe s'est fait recaler par son équipe !

Pour sa dernière saison sous le maillot de la Soudal-Quick Step, Julian Alaphilippe espérait disputer Paris-Roubaix pour la première fois de sa carrière. Une course qui aura lieu ce dimanche. Mais son équipe a refusé de le laisser participer à la classique flandrienne afin qu'il puisse se préparer au mieux pour le prochain Giro.

Grande première pour Julian Alaphilippe. Durant le mois de mai, le coureur français va découvrir le Giro. Habitué au Tour de France, l'ancien champion du monde va devoir s'habituer à un nouvel environnement. En coulisses, tout a été mis en place pour qu'Alaphilippe soit à 100% au moment du Tour d'Italie. Ainsi, la Soudal-Quick Step a refusé de le laisser participer à Paris-Roubaix, course prévue ce dimanche.

Alaphilippe : Il va jouer sa participation aux JO au Giro ? https://t.co/JJRl6XiWg0 pic.twitter.com/PSotys4z6C — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Alaphilippe souhaitait participer à Paris-Roubaix

Le Français l'a annoncé au cours du podcast de son équipe intitulé The Wolfpack Howls . « J’ai demandé à l’équipe en décembre si je pouvais le faire. J’aimerais bien rouler Paris-Roubaix une fois dans ma carrière. Je pense que je suis trop léger, que je vais souffrir mais j’aimerais bien le faire quand même. C’est l’histoire du cyclisme, on sait que ça va faire mal mais on aime le faire » a confié Alaphilippe, qui reste sur une décevante 70ème place au Tour des Flandres.

« Je serais si heureux de faire cette course »