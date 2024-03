Cyclisme : Alaphilippe en route vers un exploit monumental ?

Arnaud De Kanel

Le peloton a rendez vous avec le Tour des Flandres ce dimanche pour clôturer la quinzaine sainte. Le deuxième Monument de la saison, l'objectif principal de nombreux coureurs comme Julian Alaphilippe. En quête de son premier sacre sur le Ronde, le Français pourrait mettre fin à une disette de 32 ans.

Après Milan San Remo, place au Tour des Flandres, le deuxième monument du calendrier. Course mythique, le Ronde est l'un des objectifs principaux de Julian Alaphilippe. Le coureur de la Soudal Quick-Step est condamné à l'exploit face à l'immense favori, le Néerlandais Mathieu Van der Poel.

Van der Poel favori

La saison de Julian Alaphilippe se joue en partie ce dimanche en Belgique. Après avoir remporté la Flèche Wallonne à trois reprises, le Français n'a jamais connu la victoire sur le Tour des Flandres, monument qu'il veut absolument remporter. Il va donc retenter sa chance cette année mais il devra faire face au redoutable Mathieu Van der Poel. Le Néerlandais, en grande forme ces derniers temps, est le grand favori, lui qui reste sur deux victoires et deux deuxièmes places sur les quatre dernières années. En l'absence de Wout Van Aert, Van der Poel fait figure d'immense favori. Mads Pedersen pourrait le titiller mais on ne sait pas dans quel état il sera car il est amoindri après sa chute de mercredi. Julian Alaphilippe sait bien qu'il n'a que très peu de chance.

«On va avoir du mal à gagner»