Cyclisme : Marion Rousse en colère, Alaphilippe déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques semaines, Patrick Lefevere avait laissé entendre que Marion Rousse avait une mauvaise influence sur la carrière de son époux, Julian Alaphilippe. Une sortie qui avait provoqué la colère de l'actuelle directrice du Tour de France féminin. Pour la première fois, le coureur de la Soudal-Quick Step est revenu sur cet épisode.

Julian Alaphilippe n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière. Malheureusement, cela a lieu après la signature d'un gros contrat avec la Soudal-Quick Step. Alors évidemment, Patrick Lefevere l'a mauvaise. « Avec l'âge, vous devez prendre plus soin de vous, vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d'alcool. Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop. » a déclaré le patron de la formation belge. Une sortie qui n'a pas été appréciée par Marion Rousse comme l'a confirmé Alaphilippe.

Rousse - Alaphilippe : Il envoie un nouveau tacle ! https://t.co/b7yVcv3csT pic.twitter.com/6vvfp3k1uc — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

« Elle n’a pas apprécié être mêlée avec des propos comme ça »

« J'ai réussi vraiment à m'en détacher au maximum comme j'ai souvent l'habitude de faire. Après ça m'a plus fait chier pour Marion qui, elle, n'a rien demandé et qui n’aime pas du tout être dans les histoires. Elle n’a pas apprécié être mêlée avec des propos comme ça qui étaient inutiles et qui avaient pas de de sens. Certaines choses sont censées être personnelles, et c'est un peu chiant quand c'est tout le temps que ça sort. Alors que ça n’a pas lieu d’être. Mais pour moi, non, je m'en suis détaché. Je m'en fous en fait » a confié Alaphilippe dans un entretien accordé à RMC Sport.

« Je ne veux pas revenir sur cet épisode »