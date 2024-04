Cyclisme : Le boss d’Alaphilippe provoque une réunion de crise

Alexandre Higounet

Au-delà du simple cas de Julian Alaphilippe, qui a manqué sa campagne des classiques alors qu’il courait avec une blessure au genou, la Soudal-Quickstep est passée au travers dans les Flandriennes. Au point que le boss Patrick Lefévère a convoqué une réunion de crise ces derniers jours…

Au sortir de Paris-Roubaix, où l’équipe Soudal-Quickstep s’est retrouvée une nouvelle fois totalement hors des débats, le meilleur coureur Yves Lampaert terminant à la 36ème place, Patrick Lefévère, le boss de la formation belge, a tenu une réunion de crise pour comprendre pourquoi la campagne des classiques flandriennes s’est avérée aussi désastreuse.

« Ce n’est un secret pour personne, nous n’avons pas été performants »

A l’occasion d’un entretien au Het Nieuwsblad , comme rapporté par cyclismactu.net , Lefévère a notamment déclaré : « Mardi dernier, j'ai convoqué une réunion. Pour ceux qui veulent l’appeler ainsi : une réunion de crise. Ce n'est un secret pour personne, nous n'avons pas non plus été performants sur Paris-Roubaix. La question centrale de notre rencontre était donc évidente. D'où vient le manque de performance ? De nombreuses options différentes s’offrent alors à vous. Est-ce que cela dépend du matériel ? Certainement pas sur notre vélo Specialized, car je pense qu'il reste le meilleur du peloton. Nous avons discuté des pneus tubeless pendant un certain temps, mais je pense que Jordi Meeus a fait top 10 avec exactement le même type du même fabricant ».

Le programme de préparation mis en cause ?