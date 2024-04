Cyclisme : Ça bouge pour le transfert d’Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

En fin de contrat avec la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe devrait quitter la formation belge à l'issue de la saison. L'avenir du compagnon de Marion Rousse devrait s'écrire dans une équipe française. Vendredi, Jean-René Bernaudeau, le manager de la formation vendéenne TotalEnergies, a d'ailleurs révélé s'être entretenu avec l'ancien double champion du monde.

L'avenir de Julian Alaphilippe fait couler beaucoup d'encre. En froid avec son patron Patrick Lefévère, le Français devrait somme toute logique quitter la Soudal Quick-Step à la fin de son contrat, en fin de saison, bien qu'il assure qu'aucune décision n'a été prise à ce jour. « Sincèrement, il n’y a rien d’acté ni de signé. Je sais que c’est la période où tout le monde parle de cela. J’ai même vu des confirmations pour moi sur des choses dont je ne suis même pas au courant (sourire). Je suis vraiment transparent : rien n’est fait, ni au sein de l’équipe, ni d’une autre », confiait Alaphilippe pour Le Parisien . Une équipe française devrait tenter le pari de le relancer puisque selon les informations de David Benson, la Cofidis et la TotalEnergies sont intéressées. La formation vendéenne a pris les devants car les deux parties se sont rencontrées il y a de cela bientôt deux semaines.



«On discute avec lui»

Jean-René Bernaudeau, le manager de la TotalEnergies, l'a confirmé à Ouest-France vendredi. « Nous l’avons rencontré avec Benoît Genauzeau la semaine dernière, on fait notre boulot, on discute avec lui, comme avec d’autres pour faire avancer notre projet. Aujourd’hui, on est à notre place, mais pour grandir on doit présenter des projets », a-t-il déclaré. Les choses sérieuses ont même débuté...

«Les négociations ont commencé»