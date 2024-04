Cyclisme - Mercato : Alaphilippe sera dans une équipe française !

Alexandre Higounet

En fin de contrat avec la Soudal-Quickstep au terme de la saison, Julian Alaphilippe changera d’équipe la saison prochaine. Selon les informations du journaliste Daniel Benson, le champion français balance aujourd’hui entre deux formations, la Cofidis et la Total Energies. Avec un petit avantage pour l’une des deux actuellement…

En fin de contrat avec la Soudal-Quickstep au terme de cette saison, il est acté que Julian Alaphilippe ne prolongera pas son bail avec la formation belge. Entre son patron Patrick Lefévère et le champion tricolore, la relation s’est sérieusement détériorée depuis deux ans, le premier reprochant publiquement à de multiples reprises au second son manque de résultats en rapport de son coût, dans des termes parfois peu amènes. Sur le fond, il est vrai que le peu de résultats d’Alaphilippe ne justifie plus une prolongation de son contrat au sein de la Soudal-Quickstep.

Un match entre Cofidis et Total Energies

Alaphilippe est donc sur le marché pour la saison prochaine et selon les informations du très fiable journaliste américain Daniel Benson, relayé par cyclismactu.net , la partie se joue actuellement entre deux équipes françaises, au coude à coude pour faire signer le double champion du monde. Il s’agit de l’équipe Total Energies et de la Cofidis. De son côté, Alaphilippe a reconnu récemment dans l'Equipe avoir des contacts avec plusieurs formations, ce qui apparaît normal compte tenu de sa situation contractuelle.

Des arguments pour les deux équipes

Selon Daniel Benson, la Cofidis aurait aujourd’hui pris la tête, mais rien ne serait encore joué. Chacune des deux équipes a des arguments à faire valoir. Au sein de la Total Energies, Alaphilippe sait qu’il retrouvera un contexte humain et collectif, qui lui a cruellement manqué depuis deux ans, et dans lequel il pourrait à nouveau s’épanouir. Au sein de la Cofidis, il aura des garanties de disputer les plus grandes épreuves du World Tour, ce que la Total Energies n’est pas en mesure de garantir aujourd’hui, comme en témoigne le peu de grandes courses auxquelles elle a été invitée cette saison. En tout cas, il apparaît aujourd’hui quasiment acté que Julian Alaphilippe signera dans une équipe française la saison prochaine.