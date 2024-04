Cyclisme : Pogacar a écœuré Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Jour de Doyenne ! Ce dimanche se disputera le quatrième et avant-dernier Monument de la saison cycliste, à savoir Liège-Bastogne-Liège. Pour l'occasion, Le10Sport vous retrace la palpitante édition 2021 qui avait vu Tadej Pogacar coiffer au sprint un Julian Alaphilippe vêtu du maillot arc-en-ciel.

C'est le dernier grand rendez-vous avant le Giro. Au programme ce dimanche, Liège-Bastogne-Liège. Surnommée la Doyenne des Classiques, cette course mythique s'est toujours refusée à Julian Alaphilippe. En 2021, lorsqu'il arborait encore son maillot de champion du monde, le coureur français avait été battu d'un cheveu par Tadej Pogacar. Un scénario cruel pour le compagnon de Marion Rousse.



😍 LA PRIMA MONUMENTO DI TADEJ POGACAR 🏦🇸🇮



🥵 Lo sloveno beffa al fotofinish Julian Alaphilippe e vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2021 🚴‍♂️🇧🇪#EurosportCICLISMO | #LBL | #Ciclismo | #Pogacar pic.twitter.com/j50OzSJYny — Eurosport IT (@Eurosport_IT) April 20, 2024

Pogacar coiffe Alaphilippe au sprint

C'est une page de l'histoire du sport cycliste qui aurait pu s'écrire ce jour-là. Battu quelques mois auparavant par Primoz Roglic après avoir levé les bras top tôt, Julian Alaphilippe, qui n'avait pas eu les jambes pour faire la différence lors de l’ultime ascension de la Roche-aux-Faucons, jouait à nouveau la gagne en 2021. Vêtu de son maillot arc-en-ciel, il était bien parti pour devenir le cinquième champion du monde à remporter la Doyenne après Ferdi Kubler, Rick Van Looy, Eddy Merckx et Moreno Argentin. Il était tout aussi bien parti pour succéder à Bernard Hinault 41 ans plus tard. Mais c'était sans compter sur Tadej Pogacar. Fougueux, le Slovène avait pris le dessus sur Julian Alaphilippe pour remporter son premier Liège-Bastogne-Liège. David Gaudu était venu compléter le podium. Deux français sur la boite à Liège, une première depuis 1998 avec Emmanuel Magnien et Frédéric Moncassin. A l'arrivée, Alaphilippe avait admis la supériorité de Pogacar.

Alaphilippe : «Pogacar était plus fort»