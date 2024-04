Cyclisme - Mercato : Le message de Cofidis à Alaphilippe…

Alexandre Higounet

Alors qu’on annonçait un intérêt appuyé de Cofidis pour la signature de Julian Alaphilippe, Cédric Vasseur, le manager de la formation nordiste, sans le nier, a tenu à modérer sérieusement cet intérêt à l’occasion d’un entretien à globalcyclingnetwork.com. Et en a profité pour adresser un message clair au double champion du monde, en lui mettant les cartes en main.

Depuis une dizaine de jours, la formation Cofidis est annoncée en pole pour la signature de Julian Alaphilippe, qui quittera la Soudal-Quickstep au terme de son contrat, et ce devant la formation Total Energies, qui a ouvert une discussion récente avec le double champion du monde, comme l’a confirmé Jean-René Bernaudeau.

Cyclisme : Lefévère et Alaphilippe sur la même longueur d’onde https://t.co/6l8B7yrk2b pic.twitter.com/gBS81GgKZC — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

« S’il montre quelque chose en Romandie… »

Ces dernières heures, à l’occasion d’un entretien accordé à globalcyclingnetwork.com , Cédric Vasseur, le manager général de l’équipe Cofidis, a fait un point sur la réalité de l’intérêt pour Alaphilippe : « Dans une interview, j’ai dit que Julian était un champion, pas juste un coureur et je le respecte vraiment. Comme manager d’équipe, je serais ravi de travailler avec lui mais nous n’avons pas encore parlé sérieusement. S’il y a un intérêt et s’il montre quelque chose à l’occasion du Tour de Romandie, nous pourrions entrer dans la course, mais pour l’instant, nous sommes… Nous ne voulons pas Alaphilippe pour le nom. Nous voulons signer Alaphilippe pour ce qu’il peut donner à l’équipe. Actuellement, il affronte des moments difficiles, alors nous attendons un peu, et bien sûr, nous ne voulons pas qu’il arrive chez Cofidis comme en maison de retraite ».

« Je ne veux pas le signer car je l’apprécie, je veux des coureurs qui ont des bons résultats »