Alaphilippe : La comparaison du boss des Cofidis qui fait mal

A l’occasion d’un entretien qu’il a accordé ces dernières heures au média américain globalcyclingnetwork.com, Cédric Vasseur, le boss de Cofidis, a tenu à relativiser l’intérêt de la formation nordiste pour Julian Alaphilippe. Au passage, Vasseur a effectué une comparaison qui fait mal pour le champion français. Explication.

Alors que depuis une dizaine de jours, Julian Alaphilippe était annoncé en contact avancés avec l’équipe Cofidis, présentée comme étant en pole position pour récupérer le double champion du monde au terme de son contrat avec la Soudal-Quickstep, Cédric Vasseur a pris la parole pour grandement modérer, sans le nier, l’intérêt de la formation nordiste. Et au passage, il a effectué une comparaison qui fait mal au sujet du champion français.

« Nous connaissons tous la situation de Sagan et Total Energies, et nous ne voulons pas de cela »

A l’occasion d’un entretien accordé à globalcyclingnetwork , Cédric Vasseur a d’abord sérieusement relativisé l’intensité de l’intérêt de la Cofidis pour Julian Alaphilippe : « Dans une interview, j’ai dit que Julian était un champion, pas juste un coureur et je le respecte vraiment. Comme manager d’équipe, je serais ravi de travailler avec lui mais nous n’avons pas encore parlé sérieusement. S’il y a un intérêt et s’il montre quelque chose à l’occasion du Tour de Romandie, nous pourrions entrer dans la course, mais pour l’instant, nous sommes… Nous ne voulons pas Alaphilippe pour le nom. Nous voulons signer Alaphilippe pour ce qu’il peut donner à l’équipe. Actuellement, il affronte des moments difficiles, alors nous attendons un peu, et bien sûr, nous ne voulons pas qu’il arrive chez Cofidis comme en maison de retraite ».

