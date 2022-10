Cyclisme

Cyclisme : Le calvaire d’Alaphilippe...

Publié le 4 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Pour la deuxième année consécutive, Julian Alaphilippe courrait avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules. Mais entre les chutes à répétition, la non-conservation de son titre ou encore son absence sur le Tour de France, rien ne lui a souri. C'est sans aucun doute sa pire saison depuis qu'il est devenu la star du peloton.

C'est la saison des déceptions pour Julian Alaphilippe. Depuis sa grave chute à Liège-Bastogne-Liège, le coureur français vit un véritable calvaire. Remis un peu tard de sa blessure, il n'avait pas été retenu par son équipe pour le Tour du France. Il était attendu au tournant mais il a joué d'énormément de malchance.

💥 Chute importante sur Liège-Bastogne-Liège ! 1/3 du peloton est parti à terre avant le Col du Rosier. Le champions du monde, Julian Alaphilippe, a notamment été pris dans cette chute.▶️ Suivez le direct : https://t.co/oLYenvlW5p pic.twitter.com/BUVzGNKR1W — francetvsport (@francetvsport) April 24, 2022

Alaphilippe a enchainé les chutes et les pépins

Après une deuxième place rageante en 2021, Julian Alaphilippe voulait ajouter la Doyenne à son palmarès. C'est en effet l'un des seuls monuments qu'il lui manque. Le Français arrivait en forme après avoir levé les bras au Tour du Pays Basque et finit 4ème de la Flèche Wallonne. Pris dans une chute, il avait été contraint à l'abandon. L'essentiel était ailleurs ce jour-là car il aurait pu perdre la vie si Romain Bardet n'était pas venu à sa rescousse dans le ravin. Liège-Bastogne-Liège est le tournant de sa saison car le bilan est lourd : un pneumothorax, une fracture de l’omoplate et deux côtes cassées. Dernièrement, c'est sur la Vuelta que le Français avait chuté et s'était luxé l'épaule droite pour la première grande échéance depuis son retour à la compétition. Quand ça ne veut pas...



Mais ce n'est pas tout car lors de sa participation au Tour de Wallonie qu'il dominait, il a du quitter la course prématurément en raison d'une infection à la Covid-19. Et le week-end dernier, la malchance a de nouveau frappé à sa porte. En effet, sa roue s'est cassée lors du Tour d'Emilie-Romagne.

Non-retenu pour le Tour de France

Suite à sa blessure survenue à Liège-Bastogne-Liège, le Team Quick-Step-Alpha-Vinyl avait pris la décision de ne pas retenir Julian Alaphilippe pour le Tour de France. Il avait pourtant fait de son possible pour participer à la Grande Boucle mais son directeur sportif n'était pas de cet avis et l'a privé du rendez-vous le plus important de la saison.

Adieu le maillot arc-en-ciel

Lors des Mondiaux en Australie, Julian Alaphilippe avait la mission de conserver son titre pour la troisième saison consécutive. Trop juste, il a payé son manque de préparation à cause de toutes ses blessures mais également de sa chute durant la Vuelta. Cette saison est à oublier au plus vite.