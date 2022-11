Cyclisme - Tour de France

Tour de France : L'annonce fracassante du clan Vingegaard

Publié le 4 novembre 2022 à 06h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard sera surveillé en 2023. Encore faut-il que le coureur de 25 ans participe à la prochaine édition. Pour l'heure, il est encore trop tôt pour connaître la décision de la Jumbo-Visma. Mais en privé, le Danois ne cache pas son envie de participer à la Grande Boucle comme l'a confié son partenaire Sepp Kuss.

Il est l'homme qui a empêché Tadej Pogacar de remporter un deuxième Tour de France. Impérial, Jonas Vingegaard avait remporté sa première Grande Boucle à 25 ans. La suite a été plus dur pou le Danois, qui a du s'habituer à un nouveau statut et une popularité grandissante notamment dans son pays. « J'ai vu que certains pensaient que j'avais fait un burn-out, mais non, ce n'est pas le cas. Je suis juste resté chez moi pour souffler un peu après le Tour » avait rassuré Vingegaard, qui prépare la prochaine saison.

Tour de France, Giro... Les vérités de Vingegaard https://t.co/Jy4W0Xfglr pic.twitter.com/l8ElqkJwsW — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

« Jonas veut défendre son titre »

La défense de son titre devrait être la priorité de Jonas Vingegaard comme l'a annoncé son équipier Sepp Kuss. « Cette année, nous avions Primoz Roglic et Jonas Vingegaard très bien placés pour attaquer Tadej Pogacar, mais l’année prochaine, je ne sais pas à quoi m’attendre. Le plus important est d’avoir une équipe très complète pour pouvoir faire face aux différentes situations. Le plan n’est pas très concret, mais Jonas veut défendre son titre. D’autres iront sur le Giro. Nous ne le savons pas encore » a déclaré le coureur américain lors d'un entretien accordé à Marca .

« Il sera difficile de conserver le maillot jaune »

Mais le coureur américain est conscient qu'il sera difficile de conserver le maillot jaune. « Il sera difficile de conserver le maillot jaune. L'équipe UAE Team Emirates a fait venir de très bons coureurs comme Yates, mais nous allons continuer à courir en équipe avec des coureurs qui peuvent gagner sur tous les terrains » a déclaré Kuss. La Jumbo-Visma ne sait pas encore si elle convoquera Vingegaard. Mais invité à donné son avis, le Danois avait lâché une réponse claire.

« Ma préférence ira au Tour de France »